Un "espejo cósmico" refleja el 80% de la luz de su Sol con sus nubes metálicas de titanio, característica que desconcierta a la comunidad científica.

Un "espejo cósmico" refleja el 80% de la luz de su Sol con sus nubes metálicas de titanio, característica que desconcierta a la comunidad científica. | NASA

Científicos descubrieron un mundo imposible con nubes metálicas de titanio que reescribe las reglas del Universo y desconcierta a toda la comunidad de expertos.

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Ubicado a 260 años luz de distancia de la Tierra con una masa 29,32 veces mayor que la de nuestro planeta, el exoplaneta LTT 9779 b desconcertó a los especialistas debido a que, se encuentra tan cerca de su estrella que su mera existencia es un enigma.

De acuerdo con la NASA, orbita su Sol en menos de 24 horas y está tan cerca de él que sus temperaturas superan los 2.000 °C, similares a las antorchas de plasma que se utilizan para cortar materiales industriales.

LTT 9779 b Este planeta literalmente refleja la luz de su estrella más de lo que lo hace Venus en nuestro Sistema Solar. (NASA)

¿Por qué el “espejo cósmico” desconcierta a los científicos?

La gran anomalía del “espejo cósmico” radica en que, con la distancia y temperatura que se encuentra de su estrella tipo G —de color amarillo-blanco, con una masa de 1,15 veces la de nuestro Sol y temperaturas superficiales entre 5026.85 °C y 5726.85 °C—, debería haber perdido su atmósfera hace millones de años debido a la radiación, dejando sólo un núcleo rocoso.

Los científicos ejemplificaron que la existencia de LTT 9779 b es como encontrar un cubo de hielo intacto dentro de un horno encendido a su máxima potencia.

¿Cómo funciona el “espejo cósmico” del Universo?

Según la misión CHEOPS de la ESA, el exoplaneta refleja el 80% de la luz que recibe, más de lo que Venus lo hace. Esto se debe a que sus nubes están hechas de titanio y silicatos (material que usamos en la Tierra para crear el vidrio).

Estas actúan como un súper escudo cósmico que evita que la atmósfera del exoplaneta se queme por completo y sobreviva en un inhóspito lugar, donde demás planetas mueren.

Su “ciclo” inicia con la evaporación de las rocas que forman las nubes de cristal o metal, que vuelven a caer y generan un clima que, ni en nuestros más locos sueños, podríamos imaginar.

Si un planeta pudo generar un “clima” lo suficientemente extremo para sobrevivir dentro de su Sistema Solar, ¿qué otras maravillas encontraremos en el Universo?