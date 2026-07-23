Prevención de la diabetes: La verdura que todos tenemos en casa que ayuda a combatirla

México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y para combatir esta situación un grupo de investigadores de la UNAM esta buscando aprovechar los beneficios de una verdura muy común que tiene usos medicinales, se trata del nopal.

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El nopal para combatir la diabetes tipo 2

El nopal es una planta muy noble que tiene muchos nutrientes que ayudan a mejorar los niveles de glucosa y lípidos en la sangre y Galileo Escobedo González coordina un grupo de investigadores de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, con sede en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga para aprovechar esta verdura y prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2 desde el embarazo.

Los productores de carne ovina dan a las ovejas una fórmula adicionada con fibra de nopal para que las crías ganen masa muscular y pierdan grasa visceral, así que los investigadores se plantearon si esto podría aplicar en los humanos ya que los dos primeros años son cruciales para el desarrollo del embrión, el feto y el infante.

¿Cómo ayuda el nopal a prevenir la diabetes desde el embarazo?

Los investigadores realizaron un experimento en ratones, los dividieron en dos grupos y a uno se le dio una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas y al otro también pero se incluyó la fibra de nopal.

Posteriormente los ratones se aparearon y se mantuvo la dieta y detectaron que a los que se les dio la fibra de nopal bajaron sus niveles de glucosa en la sangre y la leptina, una hormona que regula el apetito y la saciedad.

A pesar de que a las ratonas se les expuso a una dieta alta en grasas y carbohidratos al consumir la fibra de nopal su descendencia mantuvo esos beneficios. Así que para la segunda etapa de la investigación se realizará el mismo proceso pero con mujeres embarazadas.

Si se obtiene el mismo resultado que con los ratones, podría crearse una estrategia alimentaria basada en el nopal para así aminorar el problema de la obesidad infantil en México.

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