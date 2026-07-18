¿Por qué sigue temblando? La diferencia entre un enjambre sísmico y las réplicas de un terremoto

Desde finales de junio, el planeta nos ha recordado lo vivo que está con una serie de sismos de gran magnitud que sacudieron varias partes del mundo. El pasado 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos devastadores de magnitud 7.2 y 7.5.

Pocas semanas después, el 17 de julio, un fuerte movimiento de magnitud 7.4 despertó las alertas en el extremo sur de México y el oeste de Guatemala.

Ante este panorama, es completamente normal que te preguntes: ¿El planeta está atravesando por un enjambre sísmico o solo se trata de las réplicas de estos grandes sustos? Aunque ambos conceptos significan que el suelo se está moviendo, no son lo mismo. Aquí te explicamos las diferencias para que no te agarren en curva.

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¿Cuál es la diferencia entre un enjambre sísmico y las réplicas?

La clave para entender estos dos fenómenos está en identificar si existe o no un “sismo protagonista”.

• Las réplicas: De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), las réplicas son una secuencia de sismos que ocurren siempre después de un terremoto principal.

La institución explica que son parte del “proceso de reajuste” de la corteza terrestre tras el deslizamiento inicial. Son sismos más pequeños que el primero, ocurren cerca del epicentro y, aunque pueden durar días, meses o hasta años, su frecuencia va disminuyendo con el tiempo.

• El enjambre sísmico: Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la USGS coinciden en que un enjambre es la acumulación de múltiples eventos sísmicos en un área específica y en un periodo corto, pero sin que exista un terremoto principal que domine a los demás.

En un enjambre verás decenas o cientos de temblores con magnitudes muy similares, y su actividad es impredecible: no disminuye en orden, sino que puede calmarse y reactivarse de la nada.

¿El sismo de Guatemala y Chiapas tuvo réplicas?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la frontera sur de México, se han registrado 289 réplicas.

Por su parte, la situación en Venezuela ha sido mucho más intensa: desde el 24 de junio se han contabilizado 1,331 réplicas, la más sentida ocurrió la mañana del 10 de julio, con una magnitud de 3.9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, que fue la zona más afectada por el doble terremoto.

Hasta las 08:00 horas del 18/julio/2026 se han registrado 289 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 18, 2026

¿Un enjambre sísmico anuncia un terremoto más fuerte?

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM), que una zona registre un enjambre sísmico no es garantía de que venga un terremoto catastrófico.

Muchas veces, los enjambres están relacionados con el movimiento de fluidos subterráneos (como el magma en zonas volcánicas) o cambios de presión dentro de las fallas tectónicas locales.

En otros casos, su origen requiere de un monitoreo muy especializado para descifrarlo.

Recuerda que, hasta el día de hoy, los terremotos no se pueden predecir, nadie puede decirte la fecha, hora, lugar ni la magnitud del siguiente evento.

¿Hay enjambres sísmicos en México?

Aunque la mayoría de los temblores en el país son el combo clásico de “sismo principal + réplicas”, México ha registrado enjambres sísmicos bastante famosos debido a su alta actividad geológica.

De acuerdo con los reportes especiales del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y los monitoreos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), las regiones donde más se documentan enjambres sísmicos en México son:

• Baja California: Esta región vive bajo un constante monitoreo por enjambres debido al complejo sistema de fallas asociado a la de San Andrés. Destacan eventos históricos y secuencias muy activas en zonas urbanas como la de Mexicali.

• Oaxaca: Es uno de los estados con mayor frecuencia sísmica del país debido a la subducción de la Placa de Cocos bajo la Norteamericana. El SSN ha documentado múltiples secuencias de sismos pequeños pero constantes en la zona de Pinotepa Nacional, registrando decenas de temblores en lapsos muy cortos.

• Michoacán y Jalisco: Esta franja, ubicada en la Faja Volcánica Transmexicana, es sumamente propensa a enjambres sísmicos de origen volcánico. Organismos científicos como el Instituto de Geofísica de la UNAM vigilan de cerca estas áreas, donde el movimiento de magma y fluidos subterráneos ha llegado a provocar enjambres masivos de miles de microsismos en cuestión de semanas

Mantente informado con fuentes oficiales y recuerda tener siempre a la mano tu mochila de emergencia. ¡Más vale prevenir!

🚨 Chiapas amaneció con movimiento sísmico. Una serie de temblores se registró en la entidad, entre ellos uno de magnitud 7.4 localizado en la Ciudad Hidalgo



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