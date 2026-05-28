La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya se está preparando para las próximas misiones a la Luna y por ello, lanzó una convocatoria para poetas, cineastas, compositores y creadores de contenido para Artemis y otros proyectos.

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NASA lanza convocatoria para misiones a la Luna

Cabe señalar que la NASA tiene pensando llevar a más humanos a la Luna y enviar un reactor nuclear a Marte en 2028, construir una base en la superficie lunar y más por ello, busca talentos que compartan las historias de sus misiones.

Los seleccionados serán invitados a las instalaciones de la agencia para conocer el programa, sus misiones y podrán entrevistar al personal.

¿Cómo participar en el proyecto de la NASA?

Es importante destacar que el proyecto dará prioridad a creadores estadounidenses aunque también se tomarán en cuenta colaboradores internacionales. Se tiene previsto que en la primera ronda participen hasta 10 personas.

Los colaboradores no serán remunerados económicamente pues se trabajará bajo el esquema Space Act Agreements. La agencia les brindará materiales y los creativos tendrán que desarrollar sus proyectos independientemente.

Misión Artemis III

Artemis se ha convertido en una de las misiones más importantes de la exploración espacial pues no solo busca volver a pisar la Luna sino establecer presencia más constante.

Se busca que las misiones sean recordadas por su impacto cultural y no como algo exclusivo para especialistas y ahí es donde entra la labor de los creadores de contenido.

Si estás interesado en participar, puedes consultar los requisitos en el siguiente enlace donde conocerás más a detalle en que consiste esta colaboración.

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