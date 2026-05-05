Debido a anomalías gravitacionales en las afueras del Sistema Solar, los científicos creen que el Planeta 9 podría dejar de ser un mito para volverse una realidad en nuestro cosmos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La hipótesis se basa en órbitas extremas de objetos transneptunianos (OTN o TNO, por sus siglas en inglés)—cuerpos celestes helados y rocosos que orbitan el Sol más allá del planeta Neptuno—, que no se podrían explicar sin un planeta masivo.

¿Quieres conocer más sobre el Sol? ☀️ En el episodio de nuestro pódcast de este mes te contamos por qué su estudio es clave para la exploración del sistema solar: https://t.co/vHSyUGFWyC pic.twitter.com/9a3ybhH88I — NASA en español (@NASA_es) December 30, 2025

¿Cómo es el Planeta 9 según los nuevos registros?

Los modelos sugieren que el Planeta 9 es entre 5 a 10 veces más grande que la Tierra. Puede que orbite elípticamente nuestro Sol tal y cómo lo hacen Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero con una leve inclinación.

Se calcula que podría estar hasta 20 veces más lejos que Neptuno, y su tiempo orbital tendría una duración estimada de 10,000 a 20,000 años, lo que lo hace extremadamente difícil de rastrear.

El 16 de noviembre del 2021, Europa Press difundió que un análisis de datos infrarrojos detectaban posibles señales coincidentes, surgieron el rumor del misterioso Planeta 9.

Sin embargo, el descubrimiento en el 2023 de más objetos estelares debilitaron parcialmente la hipótesis del Planeta 9.

Chile podría confirmar o descartar la existencia del Planeta 9

El Observatorio Vera Rubin ubicado en Chile marca un parteaguas en la ambigüedad de este tema, pues al escanear el cielo constantemente con una de las cámaras digitales más grandes del mundo, puede detectar objetos “más débiles” y lejanos.

El nuevo telescopio puede detectar el movimiento lento y tenue de los cuerpos estelares, y permitirá validar si las anomalías orbitales son causadas por el Planeta 9 o por dinámicas externas de nuestro Sistema Solar en tan solo 1 o 2 años.

En caso de que se compruebe su existencia, este sería el primer descubrimiento más importante de la astronomía en 180 años, lo que redefinirá los modelos de formación de nuestro Sistema Solar.