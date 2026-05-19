Cuándo Tláloc —deidad mexica del agua, la lluvia, el relámpago y la fertilidad— está enojado, “castiga” la zona centro y sur de México con múltiples rayos que acaban con la vida de miles de personas, en específico los estados más afectados son:

Edomex: 536 muertes

Oaxaca: 206 muertes

Michoacán: 168 muertes

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este fenómeno es un riesgo subestimado en nuestro país, donde se carece de preparación e infraestructura para proteger a la población.

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Los especialistas Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento —ambos académicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM—, realizaron un estudio que culminó en el “Mapa de riesgo de muertes por rayos en México”, donde se integró el peligro natural y la vulnerabilidad social.

Rayos en México En adn Noticias te decimos paso a paso cómo abrir y ver este mapa. (UNAM)

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los rayos según la UNAM?

El estudio reveló que, dentro del Edomex los municipios más afectados fueron:

San Felipe del Progreso: 27 eventos

Villa Victoria: 30 eventos

Ixtlahuaca: 23 eventos

Toluca: 22 eventos

Estos “eventos” son la combinación de la caída de un rayo con uno o varios fallecimientos, que se agravan durante el verano en la temporada de lluvias.

“Éste es el primer mapa de riesgo de muertes por rayos que considera no sólo el aspecto climático, sino también el social”, — destacó el académico universitario.

Y es que en el país, muchas localidades rurales enfrentan altos niveles de vulnerabilidad, que, con su infraestructura limitada y viviendas que no ofrecen una adecuada protección contra tormentas, propician que el ciclo se repita.

Rayos en México En Michoacán y Guerrero, muchos municipios rurales están expuestos a la combinación de alta actividad eléctrica y alta vulnerabilidad social. (UNAM)

Asimismo, se suma la falta de conocimiento adecuado para que las personas puedan protegerse durante una tormenta y, cuando ya ocurre el siniestro, no tienen acceso a hospitales.

Por ello, esta herramienta es realmente útil para las instituciones de Protección Civil, donde se puede mantener un control dentro de las zonas vulnerables y aplicar todos los esfuerzos físicos y de enseñanza para que dichas localidades estén protegidas.

Rayos en México Por su parte, en Oaxaca y Chiapas, las muertes ocurren de manera más dispersa debido a que los lugares con riesgo asociado a la vulnerabilidad social se distribuyen en gran parte del territorio. (UNAM)

¿Cómo ver el mapa de riesgo de muertes por rayos de la UNAM?

Entrar al siguiente enlace del Atlas Climático Digital de México

Seleccionar en el primer el apartado de “Climatología atmosférica”

Hacer clic en el segundo apartado “Riesgo de muertes por rayos”

Se pueden seleccionar las capas de referencia, por estados, municipios, etc.; e incluir los modelos de elevación.