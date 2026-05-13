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Fecha y hora para ver la Luna nueva de mayo en México

Cada mes, la Luna pasa por diferentes fases y cada una es especial y mayo o será la excepción, te decimos cuándo podrás ver la Luna nueva.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si eres de los que disfruta de mirar el cielo nocturno, no te puedes perder la Luna nueva de mayo, uno de los fenómenos astronómicos más destacados, conoce cuándo y a qué hora podrás disfrutar de este evento en México.

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Luna nueva de mayo

La Luna nueva es la fase invisible de nuestro satélite, con la cara iluminada hacia el Sol y la cara nocturna hacia la Tierra, se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol y sale y se pone con él.

Mientras la cara iluminada esta de espaldas a la Tierra es posible ver la Luna durante el día. Aunque la Luna nueva ocurre en una fecha específica, los astrónomos recomiendan observar el cielo días antes y después del acontecimiento.

Fecha y hora para ver la Luna nueva

En México, la Luna nueva se podrá observar el sábado 16 de mayo a las 20:01 horas UTC/GMT.

Para el sábado 23 de mayo la luna estará en su fase cuarto creciente y el 31 de mayo será llena también conocida como Luna Azul.

¿Cuáles son las fases lunares?

Luna nueva: con la cara iluminada hacia el Sol y la cara nocturna hacia la Tierra

Luna creciente: delgada franja plateada de la Luna cuando esta casi completamente alejada de la Tierra

Gibosa creciente: la mayor parte de la cara iluminada de la Luna esta a la vista y aparece más brillante

Luna llena: es la observación más cercana a la iluminación solar de toda la cara iluminada de la Luna

Luna gibosa menguante: el lado opuesto ahora refleja su luz y el lado iluminado parece encogerse

Luna menguante: está casi de vuelta en el punto de su órbita donde su cara iluminada mira directamente al Sol

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