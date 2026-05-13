Si eres de los que disfruta de mirar el cielo nocturno, no te puedes perder la Luna nueva de mayo, uno de los fenómenos astronómicos más destacados, conoce cuándo y a qué hora podrás disfrutar de este evento en México.

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Luna nueva de mayo

La Luna nueva es la fase invisible de nuestro satélite, con la cara iluminada hacia el Sol y la cara nocturna hacia la Tierra, se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol y sale y se pone con él.

Mientras la cara iluminada esta de espaldas a la Tierra es posible ver la Luna durante el día. Aunque la Luna nueva ocurre en una fecha específica, los astrónomos recomiendan observar el cielo días antes y después del acontecimiento.

Fecha y hora para ver la Luna nueva

En México, la Luna nueva se podrá observar el sábado 16 de mayo a las 20:01 horas UTC/GMT.

Para el sábado 23 de mayo la luna estará en su fase cuarto creciente y el 31 de mayo será llena también conocida como Luna Azul.

¿Cuáles son las fases lunares?

Luna nueva: con la cara iluminada hacia el Sol y la cara nocturna hacia la Tierra

Luna creciente: delgada franja plateada de la Luna cuando esta casi completamente alejada de la Tierra

Gibosa creciente: la mayor parte de la cara iluminada de la Luna esta a la vista y aparece más brillante

Luna llena: es la observación más cercana a la iluminación solar de toda la cara iluminada de la Luna

Luna gibosa menguante: el lado opuesto ahora refleja su luz y el lado iluminado parece encogerse

Luna menguante: está casi de vuelta en el punto de su órbita donde su cara iluminada mira directamente al Sol

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