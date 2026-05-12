Hace un par de días el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos captó una llamarada solar y parte de la eyección de masa coronaria que emitió el Sol podría provocar una tormenta solar hoy 12 de mayo, te contamos cuáles serían sus efectos.

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Alertan por tormenta solar hoy

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) el pasado 10 de mayo captó una llamarada solar, la explosión emitió una llamarada de magnitud M 5.7 es decir con fuerza moderada.

La explosión fue acompañada de una eyección de masa coronaria que atraviesa el sistema solar a 650 kilómetros por segundo y se prevé que sus partículas choquen con la Tierra y golpeen nuestro planeta entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo provocando una tormenta geomagnética.

¿Qué efectos tendrá la tormenta solar?

Es importante mencionar que las tormentas geomagnéticas no tienen un efecto directo en la salud de las personas pues su impacto solo perturba la atmósfera y el campo magnético; sin embargo se pueden observar auroras o fallas en el servicio eléctrico esto puede afectar a millones de personas pues dependemos de tecnologías vulnerables.

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Una llamarada solar es una explosión en la superficie del Sol y es considerada de las más fuertes, su potencia es similar a la de múltiples bombas atómicas. Son capaces de calentar el material a millones de grados y producen una ráfaga de radiación que abarca todo el espectro electromagnético desde ondas de radio hasta rayos X y rayos gama.

Según la European Space Agency, la llamarada solar es una ráfaga de radiación que expulsa grandes cantidades de material solar en forma de burbujas cargadas atravesadas por líneas de campo magnético.

Existen llamaradas clase X que son las más grandes, la M de tamaño mediano, C que son pequeñas, B que son menos potentes y pequeñas y las A que son menos intensas que la B y no tienen consecuencias en la Tierra.

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