La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que un super-El Niño acotará al país este 2026. Este fenómeno intenso se comparará con los más extremos registrados en la historia, cuyas fechas claves dejaron a la región devastada en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, o —incluso— será más intenso.

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Según el comunicado de la UNAM, existe un elemento que se conoce como “la barrera de predictibilidad de la primavera”, donde los pronósticos tienen muchísima más incertidumbre.

Un super-El Niño azotará a México La UNAM advirtió que las fechas críticas comenzarán en septiembre y octubre. (UNAM)

La Máxima Casa de Estudios estableció que, cuando pase esta estación, se va a tener una visión mucho más clara de lo que le sucederá al país en los próximos meses.

¿Cómo afectará un super-El Niño a México?

Los modelos climáticos internacionales y europeos coinciden con el especialista Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, quien recalcó que entre 2026 y 2027 viviremos un fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), evento que podría alcanzar proporciones nunca antes vistas.

La “gasolina” que alimenta a este monstruo climático es el calentamiento global, —que como este medio de comunicación te compartió— entró en números rojos superando el 1.46 °C.

Al interactuar con El Niño, los resultados son explosivos, generando una atmósfera más caliente que guarda vapor de agua que, si ejemplificamos, significa que cuando llueve, hay mucha más agua disponible para caer de golpe.

Esto provoca diluvios e inundaciones que no solo afectan al clima, sino que también causan estragos en México, donde las afectaciones le cuestan al país 27 mil millones de dólares, golpeando fuertemente la economía y la agricultura con la sequía.

¿Cuándo llegará El Niño a México?

Las fechas clave de este Súper El Niño tendrá su pico de intensidad en septiembre y octubre del 2026, afectando principalmente al:

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Para 2027, las secuelas de este fenómeno podrían aportar un calentamiento adicional del +0.3 °C a nivel mundial, generando olas de calor más agresivas.

Ante el catastrófico clima que se avecina, la UNAM aseguró que ya trabaja junto con el gobierno para crear un nuevo Plan Nacional de Adaptación y hacer frente a esta nueva y agresiva realidad.