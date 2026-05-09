Estudio en gemelos revela si el minoxidil para la barba realmente sirve y deja resultados permanentes

Todos los amantes de una buena barba se lo preguntan, “¿realmente crece el vello con el minoxidil?" En adn Noticias investigamos a fondo un estudio que explica la caída al tercer mes, los riesgos de usarlo y el truco si no te funciona este medicamento.

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La biblioteca médica más grande del mundo, una institución federal de Estados Unidos parte de los NIH, reveló que el uso del minoxidil al 5% en espuma desarrolló una barba densa en uno de los gemelos estudiados tras 16 meses de uso, desmintiendo que se pueda obtener “solo con genética”.

Minoxidil para la barba en hombres El gemelo tratado con minoxidil por 16 meses con aplicación diaria, mostró más vello que su hermano. (NLM)

Se afirmó que el producto no crea folículos de la nada, pero sí ”despierta" los inactivos. Y es que la clave está en la paciencia, porque al principio solo sale un vello muy fino y claro conocido como “vello de durazno”.

Este no es el resultado final, pero sí confirma que el folículo está reaccionando al aumento de flujo sanguíneo.

La mayoría abandona el tratamiento al tercer mes pensando que no sirve, porque además el vello se cae de golpe, pero este es un proceso natural donde el folículo “expulsa” el pelo viejo en fase de reposo conocida como “telógena” para dar paso a un pelo grueso y terminal, llamado anágeno.

Sin embargo, el proceso es completamente diferente en la cabeza, puesto que si dejas de usarlo, te quedas calvo otra vez. ¿Por qué? Existe evidencia de que los vellos nuevos actúan distinto en la cara, volviéndose gruesos y con un resultado permanente aunque dejes de usar el producto.

Riesgos de usar minoxidil y otros aceleradores de crecimiento

Lo principal es el producto en su estado líquido y en espuma, pues la primera versión suele causar descamación severa y sequedad, no por el minoxidil, sino por el propilenglicol —otro compuesto presente en el producto dermocosmético—.

Cuando cambiamos al formato de espuma, se reduce drásticamente la dermatitis de contacto. Y los efectos secundarios reales pueden generar:

Vello en orejas, frente o pecho

Taquicardia o palpitaciones en personas sensibles

Un hack para quienes no vieron resultados con minoxidil —al menos dos años de tratamiento— es mezclarlo con tretinoína tópica, un derivado potente de la vitamina A (que se da con receta) que aumenta las enzimas en la piel para que absorba y active el medicamento, aumentando así el vello, pero de forma más agresiva.

Para finalizar, otro mito que debemos desmentir es el uso de biotina, que solo sirve si tienes desnutrición; en su lugar, el dermarolling —que sí tiene respaldo científico— potencia la absorción del minoxidil y multiplica la densidad del vello.