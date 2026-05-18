Examen UNAM 2026: Así será el nuevo examen en línea y el simulador oficial gratis

El examen UNAM 2026 tendrá un cambio histórico para miles de aspirantes a licenciatura, ya que, por primera vez, la evaluación será completamente en línea y además contará con un simulador oficial gratuito para que los estudiantes puedan practicar antes de la prueba real.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que este nuevo modelo busca modernizar el proceso de admisión y facilitar el acceso desde distintas partes del país.

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¿Por qué el examen de la UNAM será en línea?

Este año, la UNAM busca modernizar sus procesos de selección de estudiantes con ayuda de herramientas tecnológicas. Con este nuevo formato en línea, los aspirantes podrán presentar el examen desde una computadora con conexión a internet, aunque deberán cumplir ciertos requisitos técnicos y de validación de identidad.

📢 Aspirante Garza a Bachillerato y Licenciatura.



Ya está disponible la tercera etapa de la convocatoria Julio - Diciembre 2026.

A partir de hoy, 18 de mayo, podrás generar y descargar tu pase de ingreso al examen. ✅#UAEH #ElijoSerGarza #DiscoverUAEH pic.twitter.com/uBxStvqA2V — UAEH (@UAEH_OFICIAL) May 19, 2026

Además, la universidad aseguró que el sistema contará con estricta supervisión digital para evitar irregularidades durante la aplicación del examen. También habrá revisiones previas del equipo y monitoreo mediante cámara y micrófono.

Otro de los cambios importantes será el lanzamiento de “Pruébate UNAM”, un simulador oficial que permitirá familiarizarse con la plataforma antes del examen real. Esta herramienta busca reducir errores técnicos y ayudar a los estudiantes a conocer el formato de preguntas.

¿Cómo entro al examen simulador de la UNAM?

El simulador examen UNAM totalmente gratis estará disponible a través de la plataforma oficial de admisión de la universidad. Los aspirantes deberán ingresar con su folio de registro y seguir las instrucciones para acceder al examen simulacro UNAM.

La institución adelantó que el simulador oficial incluirá ejercicios similares a los que aparecerán en la prueba de admisión, además de una práctica sobre navegación dentro del sistema. Esto permitirá que los estudiantes identifiquen posibles fallas en su conexión o en su computadora antes de la fecha oficial.

El examen simulador estará disponible entre el 18 y 22 de mayo de 2026 y tendrá una duración de solo 30 minutos, por lo que no tendrá las 120 preguntas del examen oficial.

¿Cuándo será el examen de admisión UNAM 2026?

El examen de admisión UNAM 2026, se llevará a cabo del 23 de mayo al 10 de junio, en la fecha y hora asignadas a cada aspirante.

Es muy importante tomar en cuenta que estará permitido utilizar teléfonos celulares, smartphones ni otros dispositivos electrónicos.

Los resultados del concurso de selección se publicarán el 17 de julio de 2026. De inmediato, los alumnos seleccionados deberán de mantenerse al tanto del proceso de inscripción.

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