La Universidad Autónoma de México (UNAM) confirmó la 22ª Carrera Nocturna organizada por Deporte UNAM, la cual tiene como objetivo festejar los 65º años de la designación de la Facultad de Medicina.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con el comunicado de la Máxima Casa de Estudios, esta “no es sólo una carrera, es historia, es pasión, es orgullo" en “8 kilómetros que ponen a prueba tu energía, tu mente y tu corazón”, resaltó el doctor Ricardo Emmanuel Medina García,

Abierta para todo público, lo más importante que debes saber, es lo siguiente:

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Sábado 23 de mayo de 2026 Ubicación: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Hora: 19:00 horas

19:00 horas Costos: Alumnos $200; trabajadores y exalumnos de la UNAM $300; público general $400

Según el programa de radio “+Salud” de la Facultad de Medicina —conducido por el doctor Fernando Jacinto—, el objetivo de esta práctica es integrar a la comunidad universitaria y al público en general, además de fomentar la actividad física fuera de las aulas.

¿Cómo registrarse a la Carrera Nocturna de la UNAM?

El boletín informativo reveló que el registro se hará a través de la plataforma Red Puma, mientras que el pago se efectuará en la Tienda en Línea de la UNAM.

Tienes hasta el 08 de mayo del año en curso para hacer la inscripción.

Recomendaciones de los especialistas para la Carrera Nocturna en C.U.

Los doctores del programa resaltaron la importancia de no realizar esfuerzo para la carrera sin una preparación previa, como:

Entrenamiento progresivo para evitar lesiones

Recibir una valoración por personal de salud capacitado

Consultar fisioterapeutas y nutriólogos para una preparación personalizada

Que la última comida fuerte sea al menos 3 o 4 horas antes

Ingerir un carbohidrato simple con proteína 30 minutos antes del evento, como: yogur griego con miel, plátano con crema de cacahuete, batidos de proteína con leche, o queso cottage con frutas.

También se compartió que la Fac. de Medicina cuenta actualmente con 11 actividades como: fútbol, basquetbol, tochito, voleibol y actividades acuáticas; además, talleres como baile, yoga, workout dance, porras y animación, defensa personal y limalama.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.