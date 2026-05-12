¡Adiós a los problemas! 8 claves para lograr inteligencia emocional en el trabajo, según la Psicología

Las redes sociales se han inundado del concepto de “inteligencia emocional”, la cual ahora se debe de aplicar en todo, en la escuela, en el trabajo, en tus relaciones personales, pero pocas personas saben qué significa y cómo ayuda en los entornos laborales.

De acuerdo a la Escuela de Negocios de Harvard, no se trata de algo tan complejo, sino más bien son herramientas que sirven para reaccionar ante diversas problemáticas, en donde lo principal es reconocer los sentimientos, trabajar con ellos y dejar atrás la idea del impulso.

“También implica reconocer los sentimientos que surgen en los demás y, posteriormente, ser capaces de colaborar con ellos, resolver conflictos y convivir en armonía”, explicó Ron Siegel, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de Harvard.

Es por eso que el concepto ha crecido entre las personas; sin embargo, como se mencionó, ahora es un punto fundamental en los trabajos, tanto en el desarrollo de actividades, como durante proceso de contratación; aquí te contamos las ocho claves para adquirir esta herramienta y así evitar los conflictos.

Emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotions, as well as recognize and influence the emotions of those around you. #EmotionalIntelligence #EQ



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Claves para lograr la inteligencia emocional en el trabajo

De acuerdo a la especialista y al estudio de Harvard antes mencionado, estas son las ocho claves para poder lograr inteligencia emocional en el entorno laboral:

Cumple tus promesas y ten autoconciencia Muestra empatía siempre y en todo momento Genera confianza con tu equipo Pausa antes de responder para evitar tensiones Pregunta antes de asumir, así se alejan los malentendidos Reconoce tus errores y asume las consecuencias de tus actos Agradece todo trabajo a tu alrededor Impulsa a otros

¿Por qué importa tanto la inteligencia emocional en el trabajo?

La fundadora de AFE-Liderazgo Consciente, Nora Taboada, explicó que muchos proyectos se pierden debido a malentendidos dentro de los equipos de trabajo, ya sea por falta de liderazgo o porque simplemente las personas llegan a ser incompatibles; no obstante, esto debe resolverse ya que se vuelve una bola de nieve que sólo crece, perjudicando el trabajo de más personas.

Pese a esto, es importante recalcar que no sólo se trata de ser “positivo” en todo, sino más bien se tiene que saber responder ante la presión, así como gestionar lo mejor posible las situaciones incómodas que siempre están presentes.

Es por eso que los especialistas en Psicología piden que, desde la organización empresarial, se trabaje en el compromiso laboral, tanto de parte de los empleados como de los empleadores, debido a que así mejora el compromiso y los resultados crecen, ya que el 90% de las personas con alto rendimiento poseen de inteligencia emocional, según Harvard.

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