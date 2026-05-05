El último boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que ni la vegetación ni los animales se han podido recuperar a los niveles que existían antes a la erupción del volcán Xitle en la Sierra de Chichinautzin, en la Ciudad de México (CDMX) en 1670, obligando a los habitantes a migrar —posiblemente a Teotihuacan—.

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El área afectada no es todo el Corredor Chichinautzin, solo los 70 kilómetros cuadrados de lava que dejó el Xitle, que hoy día sobrevive una pequeña fracción protegida en le Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA).

#UNAMcomparte La zona arqueológica de Cuicuilco es más que un basamento. Conoce su importancia cultural y los servicios disponibles del @INAHmx > https://t.co/bf215ys0WN pic.twitter.com/aGqokgvTMR — UNAM (@UNAM_MX) March 26, 2018

Pero el resto, fue devorado por el asfalto, plazas y residencias, desplazando a cacomixtles, tlacuaches y la flor de pedregal.

A más de un milenio de la erupción que sepultó a la antigua ciudad, este sitio no puede regenerarse debido a la mancha urbana de la CDMX, que paradójicamente retornó a esta zona causando sobrepoblación y sepultando el intento de la naturaleza de recuperar su territorio.

¿Qué pasó con la flora y fauna tras la erupción de Xitle?

Como el proceso de la naturaleza es lento, la lava basáltica calcinó todo a su paso e impidió la recuperación de su entorno. Lo más grave es que, tratar de convertir la roca volcánica en suelo fértil es un proceso que tarda miles de años, por lo que el Pedregal es un terreno jóven y en pleno desarrollo ecológico.

Antes era un vasto oasis en recuperación que hoy se ve acorralado por la expansión territorial, y aunque el oasis pelea por sobrevivir, el único remanente importante es la REPSA en la UNAM, donde a duras penas sobreviven las especies endémicas como el palo loco, la zorra gris y los ya mencionados al inicio de la publicación.

Claus Siebe, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que a pesar de lo extremadamente costoso que es cimentar sobre esta roca volcánica, el crecimiento poblacional no perdonó la zona de Coyoacán, Tlalpan y Milpa Alta.

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