Si alguna vez sentiste que una experiencia nueva para ti ya la habías vivido, te tenemos noticias, experimentaste el famoso déjà vu, un momento que al menos el 66% de las personas percibió a lo largo de su vida.

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De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dura menos de 5 segundos y según con la académica de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios, Selene Cansino, se trata de una “ilusión de la memoria” o una “falla” en la memoria episódica —un sistema a largo plazo que permite recordar experiencias personales con detalles específicos—.

“El déjà vu no es una memoria real, sino una forma en que el cerebro procesa la experiencia actual”. — explicó la doctora Carmen Selene Cansino Ortiz, especialista en Neurofisiología y Neuromagnetismo.

¿Qué le ocurre al cerebro durante un déjà vu?

La especialista explicó que, cuando llegamos a un nuevo ambiente o vivimos una experiencia, se activan —de forma automática— los procesos de familiaridad con los que el cerebro identifica si la situación ya fue vivida con anterioridad.

El ‘déjà vu’ no es una memoria real, sino una forma en que el cerebro procesa la experiencia actual: #ExpertaUNAM > https://t.co/pEuitViHJw pic.twitter.com/pRRLTyqxQU — UNAM (@UNAM_MX) May 14, 2026

Las zonas que activa esta experiencia en el cerebro son:

Lóbulo temporal medial: Esencial para la memoria episódica, la consolidación de recuerdos a largo plazo y la navegación espacial

Esencial para la memoria episódica, la consolidación de recuerdos a largo plazo y la navegación espacial Hipocampo: Indispensable para la formación de la memoria a largo plazo, el aprendizaje y la orientación espacial

Indispensable para la formación de la memoria a largo plazo, el aprendizaje y la orientación espacial Amígdala: Fundamental para el procesamiento de emociones, especialmente el miedo y la ansiedad

Fundamental para el procesamiento de emociones, especialmente el miedo y la ansiedad Corteza parahipocampal: Necesaria para la memoria episódica, la navegación espacial y el procesamiento contextual

Debido a que estas zonas son difíciles de estudiar —ya que no pueden probarse en laboratorio y cuando ocurre no es observable— existen más de 40 explicaciones subjetivas.

“La única forma de investigarlo es a través de un reporte subjetivo de las personas, que depende, a su vez, de la sensibilidad que tienen para identificar el déjà vu y de sus conocimientos sobre su funcionamiento cognitivo”. — detalló Selene Cansino.

¿Por qué experimentas un déjà vu?

La ciencia agrupa 4 principales explicaciones, que son:

Doble procesamiento: Una desincronización momentánea que activa la sensación de familiaridad sin un recuerdo real que lo respalde

Una desincronización momentánea que activa la sensación de familiaridad sin un recuerdo real que lo respalde Eco perceptual o Desface neurológico: Información que llega al cerebro por distintas vías con milisegundos de diferencia, un estímulo que se siente como un “eco” de algo ya vivido

Información que llega al cerebro por distintas vías con milisegundos de diferencia, un estímulo que se siente como un de algo ya vivido Memoria implícita inconsciente: Son recuerdos guardados de los que no somos conscientes —vistos en películas, lecturas o fotos— que se activan y generan la sensación familiar

Son recuerdos guardados de los que no somos conscientes que se activan y generan la sensación familiar Interrupción momentánea de la percepción: Micro-distracción —interna o externa— que hace reanudar la atención y sentir que el momento se repite

Déjà Vu según la UNAM El termino proviene del francés y se refiere a la sensación de haber experimentado con anterioridad una situación que se produce por primera vez. (aga7ta/Getty Images/iStockphoto)

Recordemos que la memoria no es perfecta y que este fenómeno, misterioso y vívido, es solo una muestra de lo fascinante y complejo que es nuestro cerebro.