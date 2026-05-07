Verano PUMA 2026: UNAM lanza convocatoria para estudiar inglés en Boston; fecha límite para el registro

¡Esta es tu oportunidad! Aprovecha las vacaciones de verano y participa en el programa intensivo de lengua inglesa de la Máxima Casa de Estudios. — En la actualidad el inglés es el idioma universal, por lo que todo universitario que espera obtener un trabajo bien remunerado debe de contar con este segundo idioma. Por esta razón, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) te invita a participar en el programa intensivo de lengua inglesa Verano PUMA 2026.

Si estás interesado en mejorar tu nivel de inglés, en adn Noticias, te contamos cómo puedes hacer tu registro para ganar tu lugar en Verano PUMA 2026.

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Fechas clave del registro al programa Verano PUMA Boston 2026

El programa Verano PUMA 2026 se lleva a cabo en la sede de la UNAM, ubicada dentro del campus de la Universidad de Massachusetts en Boston. Los alumnos viajan a dicha ciudad estadunidense y durante 3 semanas, tendrán 12 horas de conferencias, charlas y clases totalmente en inglés.

El programa ofrece la modalidad virtual y presencial; esta última, se complementa con visitas y recorridos por lugares emblemáticos de Nueva Inglaterra. De esta manera, los alumnos podrán mejorar:

Compresión auditiva

Expresión e interacción orales

Comprensión de lectura

Expresión e interacción escritas

Requisitos para el registro al Verano PUMA 2026

Contar con un nivel intermedio de inglés (B1)

Tener 18 años de edad cumplidos antes del primer día de clases

Contar con visa de turista a EUA al momento de realizar el pago del curso

al momento de realizar el pago del curso Contar con un seguro de gastos médicos mayores por la duración del curso

Para la modalidad virtual únicamente es necesario tener acceso a una computadora e internet

Está disponible un 20% de descuento para la comunidad UNAM y universidades del sistema incorporado.

¿Cómo me registro para el programa Verano PUMA 2026?

Completar el prerregistro en el siguiente ENLACE

en el siguiente Realizar el pago total del curso de acuerdo con el costo de cada modalidad

La fecha límite para enviar el comprobante de pago será el 29 de Mayo 2026 para la Sesión 1, y 19 de Junio 2026 para la Sesión 2

para enviar el comprobante de pago será el para la Sesión 1, y para la Sesión 2 Para la modalidad presencial, la fecha límite para enviar seguro de gastos médicos será el 29 de Mayo 2026 para la Sesión 1, y 19 de Junio 2026 para la Sesión 2

¿Cuánto cuesta el curso de VERANO PUMA 2026 en Boston?

El costo presencial es de $450 dólares

El costo virtual es de $210 dólares

Además, estos son los costes aproximados para los alumnos que elijan la modalidad presencial.

Traslado aéreo : 750 dólares aproximados

: 750 dólares aproximados Hospedaje en el dormitorio de la Universidad de Massachusetts Boston: 950 dólares aprox. por 3 semanas en habitación compartida.

de la Universidad de Massachusetts Boston: 950 dólares aprox. por 3 semanas en habitación compartida. Hospedaje en Airbnb : 30- 70 dólares por noche

: 30- 70 dólares por noche Alimentación : 25-30 dólares

: 25-30 dólares Traslados en la ciudad: 22.50 Pase semanal

Para obtener más información acerca del curso puedes dar clic en este ENLACE.

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