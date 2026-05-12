Como este medio de comunicación te compartió a finales de abril, la misión Artemis II de la NASA dejó postales impresionantes para descargar a tus dispositivos móviles, sin embargo, el pasado 05 y 06 de mayo, el interés por la exploración espacial generó un tráfico masivo desde todos los continentes que terminó por colapsar el sitio web.

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Y es que las codiciadas fotos no son tomadas desde el Telescopio James Webb u otras sondas que yacen en los confines del espacio, sino de los 4 astronautas que orbitaron la Luna durante 10 días a través de cámaras réflex de larga exposición a través de las ventanillas de la nave Orión.

Las imágenes captadas por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, le dan una “belleza poética e imperfecta” a fotografías de la Tierra, la Luna y la oscuridad del infinito Universo.

Imágenes históricas de la misión y los secretos detrás de ellas

La más impresionante que captó la atención de todos los entusiastas de la astronomía fue la bautizada como “Un pedacito de tierra”, donde vemos una pequeña franja del borde de la Tierra que se ilumina intensamente contra la vasta oscuridad del espacio.

Fotos Artemis II de la NASA En inglés, A Sliver of Earth, fue tomada el 03 de abril de este 2026. (NASA )

La siguiente foto es tan impresionante como la primera por su juego de luces, donde se observa el contraste oscuro de la Luna en un eclipse visto desde el espacio exterior, donde el brillo plateado de la corona solar apenas se nota.

Fotos Artemis II de la NASA Fue capturada el 06 de abril, y se le ve a la Luna lo suficientemente grande como para eclipsar al Sol. (NASA )

Otra de las fotografías que se robó el show fue “Sombras sobre el cráter Vavilov” que muestra el color y la textura de la Luna visto como nunca antes por los ojos de la humanidad.

Fotos Artemis II de la NASA El cráter también fue capturado el 06 de abril mientras la tripulación sobrevolaba la cara oculta de la Luna. (NASA)

En total, se añaden más de 12,000 fotos al catálogo de libre descarga, ya sea para poner en tu celular, laptop, computadora de escritorio o cualquier otro dispositivo.