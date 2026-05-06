La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló una prueba molecular basada en 8 pequeñas partículas orgánicas —esenciales para el crecimiento, estructura y función celular— para detectar con 3 meses de anticipación la diabetes gestacional, lo que supera (por mucho) los métodos tradicionales.

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De acuerdo con su comunicado, con un pequeño pinchazo en el dedo —similar a una prueba casera de glucosa— se anticipará en la embarazada la intolerancia a la glucosa. Una de las ventajas que destaca la Máxima Casa de Estudios es que, la muestra no requiere refrigeración y se facilita su envío a zonas remotas.

¿Qué es la diabetes gestacional?

Generalmente, este tipo de diabetes se detecta entre la semana 24 y 28, cuando el daño en el páncreas ya está presente, por lo que, el que esta prueba lo anticipe en el primer trimestre, ayuda controlar la condición temporal que en ocasiones solo con insulina, dieta, ejercicio, se puede dominar.

Diabetes gestacional El método ya es estudiado en el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Materno Infantil del Edomex. (UNAM)

En México 1 de cada 6 embarazadas a nivel mundial presenta diabetes gestacional, y su prevalencia va en aumento debido a los índices de obesidad y sobrepeso.

“Estas mamás que tuvieron diabetes gestacional tienen 10 veces más riesgo de tener diabetes tipo dos en los próximos diez años... Nuestro objetivo es hacer que la prueba sea barata, sea accesible y que pueda llegar a cualquier parte de México”. — aseguró Diego Velázquez Trejo, estudiante de posgrado de Ciencias Biológicas de la FacMed.

La especialista Alma Hernández aseguró que la implementación de los nuevos algoritmos, principalmente de aprendizaje automático, les permite dar sentido a esos números para que se traduzcan en un resultado clínico útil, de esta manera, su interpretación es fácil y se implementan estrategias de acción.

Prueba de diabetes gestacional Se plantea el uso de kits para que de forma autónoma puedan realizar las pruebas en mujeres de comunidades lejanas. (UNAM)

“El bebé tiene más riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, de desarrollar obesidad, de desarrollar incluso diabetes tipo uno”. — recalcó Alma Lillia Hernández Olvera, doctorante de la FacMed

El estudio, según Felipe Vadillo Ortega, biólogo Molecular y con doctorado en Ciencias Biomédicas de la FacMed, también reveló alteraciones que se observan antes de la semana 18 de gestación, lo que ayuda a reconocer a los pacientes que desarrollarán esta enfermedad con hasta 3 meses de anticipación para así utilizar las opciones de control existentes.

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