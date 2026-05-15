El fenómeno que dejará sin sombra a México del 16 al 25 de mayo: a qué hora ocurrirá y en qué lugares se podrá ver

México vivirá un gran fenómeno astronómico. Durante el mes de mayo, distintas ciudades del país podrán presenciar el llamado Día sin Sombra o paso cenital del Sol, un evento natural en el que las sombras de personas, postes, árboles y edificios desaparecen por unos pocos minutos. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya difundió las fechas y horarios oficiales para cada localidad.

El fenómeno se podrá observar entre el 16 y el 25 de mayo dependiendo de la latitud de cada ciudad. Ocurrirá cerca del mediodía solar, cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo y sus rayos caen de manera perpendicular sobre la superficie terrestre.

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¿Qué es el Día sin Sombra?

El Día sin Sombra, también conocido como paso cenital del Sol, es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre la vertical de un lugar específico. En ese instante, la luz solar cae completamente vertical y los objetos prácticamente dejan de proyectar sombra durante algunos minutos.

Este evento solo puede observarse en zonas ubicadas entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, una franja geográfica privilegiada que incluye gran parte del territorio mexicano. La inclinación del eje terrestre, de aproximadamente 23.5 grados, permite que el Sol alcance su cenit en estas regiones dos veces al año: una en mayo o junio y otra entre julio y agosto.

Día Sin Sombra Entre julio y agosto volverá a suceder el fenómeno astronómico en México. (Getty Images)

¿En qué ciudades de México se podrá ver el Día sin Sombra 2026?

La UNAM y diversos especialistas en astronomía han confirmado las fechas estimadas para cada ciudad mexicana. Como el fenómeno depende de la latitud, las localidades del sur lo experimentan primero que las del centro del país. Estas son las principales ciudades y las fechas en que se podrá observar el paso cenital del Sol:

Villahermosa, Tabasco : del 13 al 15 de mayo (ya transcurrido en parte).

: del 13 al 15 de mayo (ya transcurrido en parte). Acapulco, Guerrero : 15 y 25 de mayo.

: 15 y 25 de mayo. Ciudad de México : del 16 al 18 de mayo.

: del 16 al 18 de mayo. Mérida, Yucatán : 19 de mayo.

: 19 de mayo. Mazatlán, Sinaloa : 21 de mayo.

: 21 de mayo. Cancún, Quintana Roo : 23 de mayo.

: 23 de mayo. Puerto Vallarta, Jalisco: del 23 al 25 de mayo.

En entidades como Oaxaca y Chiapas el fenómeno ya transcurrió a principios de mayo, pero sus habitantes tendrán una segunda oportunidad entre el 5 y el 7 de agosto.

¿A qué hora se podrá ver el Día sin Sombra en México?

El horario exacto del paso cenital varía según la latitud y la altitud de cada ciudad. De acuerdo con datos de la UNAM, en la Ciudad de México el fenómeno ocurrirá a las 12:33 horas del 16 de mayo. En general, los horarios aproximados se ubican entre las 12:00 horas y las 13:45 horas, dependiendo de la localidad y las condiciones atmosféricas.

El efecto de la ausencia de sombra dura apenas unos pocos minutos, ya que el Sol continúa su trayecto por el cielo. Por eso, los especialistas recomiendan estar atentos al momento exacto del mediodía solar de cada zona.

¿Cómo observar el Día sin Sombra 2026?

Una de las grandes ventajas del Día sin Sombra es que no requiere equipo especial para apreciarlo. A diferencia de los eclipses, que necesitan filtros y protección ocular, este fenómeno se puede ver con un experimento sencillo en casa. Los expertos sugieren los siguientes pasos:

Colocar un objeto vertical sobre una superficie plana al aire libre, como una botella, un plumón, un poste, una escoba o una pequeña estatuilla.

sobre una superficie plana al aire libre, como una botella, un plumón, un poste, una escoba o una pequeña estatuilla. Estar atento al horario del mediodía solar de tu ciudad.

del mediodía solar de tu ciudad. Observar la sombra a medida que el Sol se acerca al cenit.

a medida que el Sol se acerca al cenit. Notar cómo la sombra se reduce hasta desaparecer por completo durante unos minutos.

Otra alternativa es salir a la calle y observar las sombras propias o de objetos cotidianos como postes, árboles o edificios, que parecerán quedar “pegados” al suelo durante el paso cenital.

¿Por qué solo algunas regiones de México pueden verlo?

El Día sin Sombra es un fenómeno exclusivo de la franja intertropical, es decir, las zonas comprendidas entre los Trópicos de Cáncer (23.5° latitud norte) y Capricornio (23.5° latitud sur). En México, prácticamente todo el territorio se ubica dentro de esta franja, con excepción de algunas zonas del norte del país que están justo en el límite del Trópico de Cáncer o ligeramente al norte.

Las regiones más cercanas al ecuador experimentan el fenómeno antes en el calendario anual, mientras que las del norte lo viven más tarde o no lo viven en su forma más pura. Por eso, las ciudades del sureste como Villahermosa lo presencian primero que las del centro o noroeste.

¿Cómo aprovechaban las civilizaciones prehispánicas el Día sin Sombra?

Civilizaciones como los mexicas, mayas y zapotecas ya conocían el paso cenital del Sol y lo utilizaban para fines prácticos y religiosos. Según señala el arqueólogo Orlando Casares Contreras, citado por especialistas, las pirámides y plataformas servían a los antiguos mayas como puntos de referencia para calcular el movimiento de los astros.

En sitios arqueológicos como Teotihuacán, Monte Albán y Chichén Itzá, los antiguos astrónomos observaban el cenit solar para:

Determinar los tiempos de siembra y cosecha .

. Marcar fechas ceremoniales y religiosas importantes.

importantes. Diseñar muros y escalinatas donde se proyectaban luces y sombras específicas durante el año.

Calcular el paso del tiempo en sus complejos sistemas calendáricos.

El Día sin Sombra representa así una conexión entre la astronomía moderna y los conocimientos ancestrales que distintas culturas desarrollaron siglos atrás.

Recomendaciones para observar el fenómeno con seguridad

Aunque el Día sin Sombra es un evento totalmente natural y seguro, las autoridades sanitarias recuerdan tomar precauciones, especialmente porque coincide con una intensa ola de calor que afecta a gran parte del país en mayo:

Evitar la exposición prolongada al sol durante el mediodía.

Usar protector solar y sombrero.

Mantenerse hidratado con agua.

No mirar directamente al Sol; basta con observar las sombras.

Si se realiza el experimento con niños, supervisar el tiempo de exposición.

Con estas precauciones, el Día sin Sombra 2026 se podrá disfrutar como uno de los fenómenos astronómicos más curiosos del año en territorio mexicano.

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