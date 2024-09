Cremas milagro para las arrugas de los ojos, una experta habla sobre el peligro de usarlas

Este año aumentó el frenesí por las cremas milagro para las arrugas de los ojos, pues prometen que en pocos minutos los surcos de la piel disminuirán considerablemente o incluso desaparecerán, sin embargo hay peligros inminentes sobre su uso a corto y largo plazo que la especialista en medicina estética, Pamela Corzas advierte. En una entrevista exclusiva para adn40, la egresada de la Universidad La Salle señaló que debido a que estos productos no cuentan con una certificación dermatológica, lo que más angustia a la comunidad médica es la formulación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

De manera general, las cremas convencionales para la prevención de arrugas que pueden llegar a reducir bolsas y ojeras contienen ingredientes como:



Ácido hialurónico.

Vitamina C.

Retinoides o retinoles.

Cafeína.

Pamela Corzas, médico cirujano con un posgrado en Medicina Estética y Antienvejecimiento en el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos (IPPC), detalló que la piel alrededor de los ojos es la más fina y con menos grasa de todo el rostro, por lo que las cremas especializadas sí podrían ayudar a mantener y reafirmar esa zona de la dermis.

Sin embargo, las cremas milagro no tienen una formulación exacta, al lavarse la cara con agua el efecto se va, no cuentan con estudios dermatológicos que avalen su uso y aunque la tensión inmediata ocurre, el resultado no es similar en todos los pacientes debido a que cada persona tiene necesidades diferentes en la piel.

Habrá pacientes que tengan una bolsa mucho más prominente que otros que aunque se pongan estas cremas, no les va a generar ningún efecto. Pacientes que en lugar de arrugas ya van a tener surcos, tampoco tendrán el efecto que ellos están buscando. Así que como tal no existe ‘la sustancia milagro’ o ‘la sustancia específica’ que hará que desaparezca la arruga, -recalcó Pamela Corzas en entrevista para adn40.

¿Las cremas milagro para las arrugas de los ojos son peligrosas?

De acuerdo con la médico especialista, el agente tensor que comúnmente se puede encontrar en estas “cremas milagro”, se llama dimethylaminoethanol, coloquialmente conocido como “DMAE”. Ayuda a mejorar el aspecto más superficial de la piel y se le conoce por tener un:



Efecto tensor: Estimula los músculos faciales para contrarrestar la flacidez de la piel.

Efecto antioxidante: Protege la piel de los radicales libres.

Efecto hidratante: Aumenta la retención de agua en la piel.

Efecto reafirmante: Mejora el aspecto de los signos de envejecimiento.

Efecto antiinflamatorio: Protege de la irritación, incluso en zonas delicadas como los párpados.

El DMAE se puede encontrar en diversas presentaciones, como en ampolla o sérum, y su aplicación es de manera tópica. El efecto tensor tarda en reflejarse alrededor de 20 a 30 minutos y supuestamente mejora la apariencia de la arruga durante los primeros seis meses. Sin embargo, Pamela Corzas difiere con lo prometido en estas crema milagro.

Simplemente son agentes tensores que van a favorecer a la desaparición inmediata pero no duradera de esta arruga, -puntualizó la especialista en medicina estética.

Pamela Corzas asegura que la base de este tipo de cremas milagro tienen formulaciones magistrales que no han sido probadas dermatológicamente. Al no estar testadas, pueden generar ciertas reacciones alérgicas o daños en la piel, como:



Irritación.

Laceraciones.

Quemaduras.

Aunado al deterioro en la piel, este tipo de cremas contienen componentes que podrían provocar daños irreparables a las mujeres embarazadas, especialmente al bebé en camino. Si la crema en cuestión contiene retinoides, puede generar malformaciones en el feto. Además, Pamela Corza especificó que se debe checar ingrediente por ingrediente para verificar cuál es el daño específico en los órganos.

Como tal, puede tener una afectación dérmica y puede llegar a profundizarse. Puede generar daños en la piel, afectaciones en el torrente sanguíneo, puesto que por ahí pasa la sustancia, pero es complicado poder decir cuáles son los órganos que resultarán dañados. Por ello los pacientes deben acudir con médicos especialistas para que con base en una evaluación, determinen qué crema pueden usar en esa etapa de sus vidas, -sugirió la especialista.

¿Cuáles son las alternativas para reducir las arrugas?

Las cremas convencionales con ácido hialurónico, ceramidas, Vitamina K, Vitamina C, retinoides, niacinamida, entre otros componentes, fungen como preventivos para la aparición de arrugas . Sin embargo, Pamela Corzas asegura en el caso de surcos y bolsas, no se tratan únicamente con tópicos. De hecho, estas formulaciones sirven para darle seguimiento al tratamiento realizado en consultorios dermatológicos. Médicamente hablando, existen diferentes correctivos para los diversos tipos de arrugas, los cuáles consisten en:



Arrugas de expresión: Son las más comunes causadas por la contracción y relajación de los músculos faciales y se combaten con toxina botulínica, mejor conocida como botox.

Son las más comunes causadas por la contracción y relajación de los músculos faciales y se combaten con toxina botulínica, mejor conocida como botox. Arrugas gravitacionales: Causadas por la edad y la gravedad, las cuáles se pueden reducir con los diversos tipos de ácido hialurónico inyectables que hidratan y aumentan volumen en la piel.

Causadas por la edad y la gravedad, las cuáles se pueden reducir con los diversos tipos de ácido hialurónico inyectables que hidratan y aumentan volumen en la piel. Arrugas estáticas: Son los surcos más marcados en la piel causados por la pérdida de volumen del tejido, colágeno y elasticidad. También se pueden reducir con ácido hialurónico inyectable junto con la toxina botulínica.

Son los surcos más marcados en la piel causados por la pérdida de volumen del tejido, colágeno y elasticidad. También se pueden reducir con ácido hialurónico inyectable junto con la toxina botulínica. Pliegues nasolabiales: Se muestran cuando se sonríe, comienzan a cada lado de la nariz y llegan hasta las comisuras de la boca. Pamela Corzas recomienda únicamente el uso de cremas de rutina diaria para su hidratación.

Cortesía de Pamela Corzas Los dermatólogos recomiendan que siempre se incluya el uso de protector solar en cualquier rutina de skincare. Este prevendrá la aparición de manchas y arrugas en la piel.

Pamela Corzas recomienda que los interesados en reducir sus arrugas acudan con un médico especialista para crear un tratamiento personalizado que satisfaga las necesidades del paciente. En el caso de los hombres, sus arrugas tienden a tener mayor profundidad debido a la fuerza del músculo que naturalmente sobrepasa al de las mujeres. Sin embargo, las etapas de las arrugas pueden aparecer o, al contrario, tardarse en reflejar dependiendo de la rutina de cada individuo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos