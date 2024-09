Me quisieron robar mi cuenta de WhatsApp con “el modo compañero”; un experto en seguridad comparte el peligro de esta estafa

Me quisieron robar mi cuenta de WhatsApp a través del “modo compañero”, y para que a ti no te pase, busqué a un experto en ciberseguridad para explicar los alcances de esta estafa además de compartir cinco puntos claves que eviten que tú o terceros sean víctimas de los delincuentes digitales. Todo empezó con una llamada a mi número celular desde un teléfono de la CDMX, el 56 6212 1553 que me contactó a las 16:19 del pasado lunes 16 de septiembre.

Luchando contra reloj, el ciberdelincuente se presentó como un gerente de paquetería de Amazon, pero al no escuchar bien su voz, le pedí que me marcara desde otro teléfono. A las 16:21 me regresó la llamada pero desde otro número, el 56 4099 3996. Nuevamente insistió que era un gerente o coordinador de la empresa de comercio electrónico y que me mandaría un número de guía porque “alguien” deseaba hacerme llegar un paquete.

Al ver que no obtenía una respuesta afirmativa, me preguntó incisivamente si ya había recibido el supuesto mensaje con el número de guía y que se lo proporcionara rápidamente. Le aclaré que lo que me había llegado era un código de verificación para abrir mi cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, que si era eso lo que necesitaba. Inmediatamente me colgó.

Algo que Javier Rincón, director Regional de Gen para América Latina -corporativo que incluye marcas como Norton, Avast, CCleaner- recomienda como primer punto, es no regresarle la llamada a los estafadores, pero como nuestra misión era descubrir más detalles sobre este tipo de fraudes, nos comunicamos con el ciberdelincuente.

Me presento, soy periodista y me gustaría saber el modus operandi de la estafa que estás haciendo. ¿Crees que me podrías contestar unas preguntas? -preguntó adn40 al ciberdelincuente.

¿Cómo se pueden robar mi cuenta de WhatsApp?

Para este punto, el ciberdelincuente ya se encontraba acorralado, pues mi número “se había quemado” y ya no le servía para seguir haciendo estafas, así que decidió seguirme “el juego” y contestar mis preguntas. Lo primero que comentó es que “un exnovio tóxico” había solicitado sus servicios para saber sobre un supuesto “mejor amigo” con el que yo le estaba poniendo “los cuernos”. Le cuestioné quién era el susodicho y se limitó a decirme que “yo sabía quién era”. Ni tengo exnovio tóxico, ni mejor amigo; y lo mejor en estos casos es no confirmarle información al criminal.

Luego entramos en los detalles operativos, pues deseaba saber si era parte de una célula criminal, un call center o solo era él contra el mundo. Me bromeó diciendo que era parte del “Cártel de Sinaloa”, pero él mismo se mofó, dijo que era una mentira y decidió aclararme que sí eran varios “atendiendo el negocio”. Le agradecí su cooperación, se despidió deseandome bonito día y yo pidiéndole que no estafara más gente.

¿Qué alcance tiene el robo de cuentas de WhatsApp?

Ante este intento de estafa, Javier Rincón, director Regional de Gen para América Latina y parte de Norton AntiVirus, le concedió una entrevista exclusiva a adn40 para platicar sobre el alcance de este tipo de fraudes y cómo evitarlos. Aunque creeríamos que el robo de cuenta es lo máximo que el ciberdelincuente puede hacer, el experto en ciberseguridad aclaró que es “el inicio del fin”. Esto se debe a que en WhatsApp almacenamos todo tipo de información, como:



Imágenes de las tarjetas de débito o crédito.

Contraseñas de redes sociales u otras aplicaciones.

Contactos de confianza.

Fotografías personales.

Direcciones y/o ubicaciones exactas.

Lo primero que hacen los ciberdelincuentes al robar la cuenta de WhatsApp es solicitarle a los contactos un préstamo que se depositan a sus cuentas bancarias, pero la cosa no termina allí. Si el usuario almacena en la nube de la aplicación de mensajería instantánea información delicada como: contraseñas, ubicaciones, fotografías, cuentas bancarias, etc.; lo utilizará a su favor para perjudicar a la víctima. No solo eso, debido a que varias aplicaciones ya confirman la verificación en dos pasos a través de la app, podrán solicitar: préstamos, cambiar contraseñas, acceder a otras redes sociales, y demás.

En sí, lo menos grave que puede pasarle a una víctima de esta estafa es la extorsión de su cuenta, pues una vez realizadas todas estas artimañas, también le piden un rescate al usuario para “devolverle su sesión de WhatsApp ”.

¿Cómo protegerme del robo de cuenta de WhatsApp?

Javier Rincón compartió para adn40 cinco recomendaciones puntuales para no caer en este tipo de estafas:



Tener activada la autenticación de dos factores. No proporcionarle ningún dato personal a la persona que nos marca. Bloquear el número inmediatamente y no contactarlo. Contactar directamente a la empresa en cuestión para verificar la información. Configurar la privacidad de la cuenta para que solo nuestros contactos accedan a la foto de perfil, nombre, información y grupos.

¿Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp si caí en el robo de cuenta?

El experto en ciberseguridad, Javier Rincón, sugiere que si ya caímos en este tipo de estafas, actuemos rápidamente y sigamos sus recomendaciones:



Bloquear la línea del teléfono celular a través del proveedor.

Borrar la aplicación o la sesión e intentar iniciar sesión nuevamente, pero solo si el ciberdelincuente no ha activado la autenticación de dos factores en su dispositivo.

Contactar directamente a Meta, central de WhatsApp, explicarles la situación y esperar el bloqueo de la cuenta.

