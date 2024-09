Entrevista: ¿Te puedes morir de migraña? Esto responde una neuróloga para saberlo

La pregunta más buscada en Google entrono a la migraña es si el paciente se puede morir del extremo dolor de cabeza. ADN40 entrevistó a la doctora Martha García Toribio, especialista en neurología egresada de la Universidad de Guadalajara, con Especialidad en Neurología Clínica por el Hospital General de México y otra más en Neurofisiología Clínica en Centro Médico ABC; para descubrir la verdad detrás del mito de esta enfermedad que afecta a 20 millones de personas en México, equivalente al 16% de la población.

¿Qué es la migraña?

De acuerdo con la especialista, la migraña es una cefalea (como se le conoce al dolor de cabeza) que tiene una forma de presentación episódica —es decir que ocurre por momentos— de mínimo cuatro horas y hasta 72 horas como máximo. Esta enfermedad puede llegar acompañada de otros síntomas como: náuseas, vómito, fotofobia (molestia a la luz) y fonofobioa (molestia al ruido). En casos muy extremos, el padecimiento puede presentar otro signo sumamente incómodo, la llamada “aurea” que surge antes, durante o después del malestar.

Esta aurea genera alteraciones visuales, sensitivos o motores, como: destellos de luz, puntos ciegos, visión borrosa, dolor ocular, visión de túnel, visión de “estrellas” o líneas en zig-zag. Los pacientes también pueden experimentar hormigueo en la cara o en las manos, así como dificultad para hablar o la pérdida de fuerza. Sin embargo, Martha García asegura que estas sensaciones son reversibles y temporales, por lo que no dejará ningún tipo de secuelas.

¿La migraña es peor en mujeres que en hombres?

Desafortunadamente, Martha García confirmó que la migraña es peor en mujeres que en hombres. Aunque hay varias teorías sobre la raíz de esta enfermedad, una de ellas plantea que el periodo hormonal funge como “estimulante” que puede desencadenar estos episodios de cefalea.

No es casualidad que de pronto en las mujeres sea tan prevalente comparado con los hombres. Hay un tipo de migraña específicamente que se ascocia a los ciclos menstruales y es conocida como “migraña catamenial”. Y es el desencadente de los episodios de migraña. Se presume que es netamente por la influencia homonal de forma periódica que tiene la mujer, -explicó la médica certificada por el Consejo Mexicano de Neurología, A.C.

¿Existen tipos de migraña?

Los grados de intensidad de la migraña pueden ser muy variables entre las personas, ya que esto depende de la definición y criterio de la misma. Sin embargo la clasificación de las cefaleas para ser consideradas migrañas van de “moderado” a “severo”, recalcó Martha García.

Dentro de la clasificación de las migrañas tenemos las “clásicas” y las que presentan con aurea o las que simplemente no tienen aurea. Otra de las que más destacan es la hemipléjica familiar, ya que se ha comprobado su base genética y el daño que genera es mayor, -puntualizó la también miembro activa la Academia Mexicana de Neurología.

Migraña con aurea o sin aurea: conocidas como migraña migraña común, respectivamente.

Son los dos tipos principales de migraña. Migraña crónica: cuando los síntomas se experimentan por más de 15 días al mes. Migraña menstrual: cuando caen repentinamente los niveles de estrógeno. Migraña vestibular: se añade el vértigo a los síntomas clásicos. Migraña basilar: aunque es poco frecuente, puede afectar las funciones neurológicas. Migraña hemipléjica: provoca debilidad temporal en un lado del cuerpo. Migraña abdominal: genera función irregular del intestino y el abdomen.

Suele presentarse en niños. Migraña complicada: provoca entumecimiento, hormigueo, dificultad para hablar o entender el habla; incapacidad para mover un brazo o una pierna. Migraña silenciosa: no genera dolor de cabeza pero es igual de debilitante.

Getty Images El aurea genera alteraciones visuales, sensitivos o motores.

¿Qué es lo que detona o provoca la migraña?

Martha García puntualizó que el ambiente en general podría detonar que la migraña aparezca, sin embargo no solo se podría identificar un factor. Pacientes que no tienen antecedentes de esta enfermedad pueden llegar a sufrir de las peores cefaleas. Lo que sí confirma la especialista es que la parte hormonal es un factor fundamental que origina este padecimiento.

Estos son los elementos que podrían generar fuertes migrañas:



Algunos tipos de luces.

Olores fuertes.

Desvelos.

Ingesta de alcohol.

Particularmente el vino tinto.

Algunos alimentos.

Particularmente el queso añejo, embutidos.

Sin embargo estos desencadenantes no aplican para todos los pacientes.

Getty Images La migraña abdominal genera función irregular del intestino y el abdomen; y suele presentarse en niños.

No jueges con tu salud, Martha García recomienda acudir con especialistas

La migraña no se puede prevenir pero sí controlar, asegura la médica neuróloga. Cada paciente debe tener un diagnóstico particular y un tratamiento de acuerdo a sus necesidades, debido a que el automedicarse podría desencadenar más problemas que la ayuda temporal que brinda. De acuerdo con Martha García existen dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico.

Si la migraña es detonada por estrés, ansiedad, ciertos alimentos o exposición a diversos tipos de luz, el paciente debe tomar en cuenta su rutina para evitar factores que creen las cefaleas. Los tipos de fármacos también influyen, ya que si se toma con frecuencia algún analgésico, este tipo de tratamiento “abortivo” solo brindará bienestar en el momento, pero a largo plazo podría generar una migraña mayor y más difícil de controlar, aunado a un dolor de cabeza “extra” detonado por la ingesta de este tipo de medicinas.

Getty Images Lo ideal es que las personas que padecen migraña acudan directamente con el neurólogo, y eviten pasar por oftalmólogos, otorrinolaringólogos, médicos generales y endocrinólogos.

Quienes presenten migrañas no deben acudir con oftalmólogos, otorrinolaringólogos, endocrinólogos o incluso médicos de primer contacto; lo ideal es ir directamente con un neurólogo, sugirió Martha García.

La migraña genera pérdidas de casi 305 millones al año

De acuerdo con un informe realizado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), en colaboración con el instituto alemán de investigación económica WifOR, la productividad laboral en trabajadores mexicanos con migraña es un severo problema que impacta social y económicamente a México. El informe reveló que de 2018 a 2022 se perdían 304 mil millones de pesos. De hecho, en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, se registró que la carga socieconómica de la migraña representa el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque es una enfermedad altamente prevalente, las tasas de valoración son bajas, pues menos de la mitad de los pacientes recibe un diagnóstico y tratamiento adecuado. En México, la migraña afecta a 20 millones de personas, lo que equivale al 16% de la población; de este porcentaje solo el 27% recibe las atenciones oportunas.

Getty Images Las personas que padecen migraña deben desistir de sus actividades laborales y personales dado que la enfermedad los inmoviliza.

En promedio, la migraña genera pérdidas de 19.5 días de trabajo al año, sin contar las afectaciones a la vida personal y actividades esenciales no remuneradas, como el cuidado del hogar, la familia y el ocio.

