Fitch reconoce la mejora financiera de Total Play en un mercado competitivo

La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Total Play Telecomunicaciones de "B-" a "B", con perspectiva estable, de acuerdo con un anuncio realizado el 17 de diciembre de 2025. La evaluación aplica a la empresa mexicana de telecomunicaciones y a distintas emisiones de deuda.

La decisión responde a una mejora en la liquidez, un desempeño operativo sólido y expectativas favorables de generación de flujo de efectivo. Fitch considera que estos factores reducen el riesgo financiero de Total Play en el corto y mediano plazo.

Actualización de las calificaciones

Fitch ajustó la nota corporativa de Total Play a "B". Las notas senior garantizadas se colocaron también en "B", con una recuperación estimada "RR4".

En el caso de la deuda senior no garantizada, la calificación subió a "CCC+", con recuperación "RR6". La perspectiva estable indica ausencia de cambios relevantes en el horizonte inmediato.

Razones detrás de la mejora

La calificadora destacó una menor presión para refinanciar deuda y una estructura de vencimientos más manejable. Además, prevé flujo de caja libre positivo hasta 2027.

El menor gasto en expansión de red y la eficiencia operativa fortalecen la posición financiera de Total Play. Entre las mejoras destacadas están:



Mejor liquidez

Expectativas positivas de flujo de caja

Fuerte desempeño operativo

Red de fibra óptica consolidada

Desempeño operativo y mercado

Total Play mantiene crecimiento en suscriptores y márgenes sólidos. Su participación cercana al 20% en banda ancha fija refuerza su relevancia en el sector.

La extensa red de fibra óptica reduce costos futuros y mejora la calidad del servicio ofrecido.

Impacto para inversionistas y usuarios

Para inversionistas, la calificación sigue siendo especulativa, pero con menor riesgo relativo. La mejora eleva la confianza en la capacidad de pago.

Para usuarios, refleja estabilidad en servicios de internet, televisión y telefonía, respaldados por infraestructura moderna.

