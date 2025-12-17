Línea 4 del Metro CDMX tendrá mejoras por plan de renovación

El Gobierno de la CDMX anunció mejoras en la Línea 4 del Metro como parte de un plan integral de renovación del sistema de transporte colectivo. La estrategia fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y se dio a conocer en diciembre de 2025 mediante un boletín oficial.

Las acciones se enfocan en mantener la operación normal de la Línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita, mientras se desarrollan obras mayores en la Línea 3. El objetivo es reducir afectaciones a los usuarios y fortalecer la capacidad operativa del Metro.

Mejoras previstas en la Línea 4 del Metro CDMX

La Línea 4 recibirá trabajos de mantenimiento y remodelación en infraestructura y sistemas. Estas intervenciones no implican una modernización total, sino ajustes complementarios para sostener la operación.

El enfoque es preventivo y estratégico. Autoridades buscan contar con alternativas funcionales que permitan absorber la demanda durante los trabajos en otras líneas.

La renovación integral de la Línea 3

El proyecto central es la modernización de la Línea 3, una de las más utilizadas de la red. Para ello, se destinó una inversión inicial superior a 850 millones de pesos.

El plan contempla nuevos trenes, actualización de vías y señalización, además de una estrategia para evitar cierres prolongados, lo que representa un cambio relevante en la forma de intervenir líneas antiguas.

Trabajos en talleres del Metro

Como parte del plan logístico, se realizarán obras en los talleres de Pantitlán, El Rosario y La Paz. Estas acciones permitirán redistribuir el mantenimiento de trenes.

La mejora de estos espacios es clave para garantizar eficiencia operativa y seguridad durante la ejecución de los proyectos.

Un programa amplio de modernización

Las autoridades capitalinas señalaron que estas acciones se suman a otras modernizaciones en la red, como la Línea 1 y la Línea A. También continúan trabajos en la Línea 12.

El Gobierno de la CDMX reiteró que el objetivo es fortalecer al Metro como el principal medio de transporte urbano, priorizando seguridad y eficiencia a largo plazo.

