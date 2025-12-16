La esguinzadora 3000, tramo en Eje Central que cobró centenares de accidentes en 2 años
Descubre “La esguinzadora 3000" en Eje Central; una banqueta rota en Artículo 123 que ha provocado cientos de caídas y esguinces a peatones en los últimos años.
- “La esguinzadora 3000" es el apodo de una banqueta rota en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Artículo 123 en el Centro Histórico de CDMX, que causa constantes caídas y esguinces a peatones
- Esta defectuosa banqueta ha provocado cientos de accidentes peatonales en los últimos dos años, con decenas de personas sufriendo caídas aparatosas al tropezar en el tramo irregular
- El peligro vial en este punto de Eje Central afecta principalmente a transeúntes distraídos o con prisa, generando esguinces graves y lesiones que requieren atención médica
- Videos virales documentan las caídas en la “esguinzadora 3000", destacando la falta de reparación en esta zona de alto flujo peatonal en el Centro Histórico de la CDMX
- Autoridades han sido alertadas sobre este tramo peligroso en Eje Central, donde la banqueta rota sigue cobrando víctimas con accidentes peatonales diarios y esguinces recurrentes
- La “esguinzadora 3000" se ha convertido en un símbolo de negligencia urbana en Eje Central Lázaro Cárdenas, sumando cientos de caídas reportadas en solo dos años