¡Ya estarán contentos Team Frío! CDMX activa alertas por temperaturas bajo cero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas preventivas ante el descenso marcado de temperaturas en la CDMX durante la madrugada y mañana del jueves 18 de diciembre de 2025. El aviso se emitió este miércoles 17 por la tarde, tras identificar condiciones propicias para heladas.

El fenómeno afecta principalmente zonas del sur de la capital, donde la altitud y las áreas rurales incrementan la sensación térmica. La autoridad capitalina llamó a la población a tomar medidas de prevención para reducir riesgos a la salud.

¿Qué alertas están activas y en dónde?

La alerta naranja, considerada de riesgo alto, se activó en la alcaldía Tlalpan, con temperaturas previstas de entre 1 y 3 grados Celsius. Existe probabilidad de heladas en zonas altas.

En Milpa Alta y Xochimilco se mantiene alerta amarilla, con frío intenso pero de menor severidad. El periodo de afectación abarca de las 00:00 a las 09:00 horas.

¿Por qué se activaron las alertas?

El ingreso de un frente frío al centro del país provocó un descenso generalizado de temperaturas. En la CDMX, las zonas elevadas registran los efectos más severos.

Especialistas advierten que estas condiciones se repetirán durante la temporada invernal, por lo que se prevé una vigilancia constante.

Recomendaciones para protegerse del frío

Protección Civil enfatiza medidas preventivas simples pero efectivas:



Protege a los más vulnerables: Presta especial atención a niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas. Abrígalos bien y evita exponerlos al frío prolongado

Presta especial atención a niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas. Abrígalos bien y evita exponerlos al frío prolongado Uso seguro de calentadores: Si utilizas estufas, chimeneas o calentadores, asegura una ventilación adecuada en el espacio para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Si utilizas estufas, chimeneas o calentadores, asegura una ventilación adecuada en el espacio para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono Cuida tu piel: Aplica crema hidratante regularmente para evitar resequedad y agrietamientos causados por el aire frío y seco

Aplica crema hidratante regularmente para evitar resequedad y agrietamientos causados por el aire frío y seco Mantén tus vacunas al día: Completa el esquema contra influenza, COVID-19 y neumococo, ya que el frío aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Ante síntomas de hipotermia, como temblores o confusión, se debe solicitar ayuda inmediata. La ciudadanía puede comunicarse al 911 o a Locatel.

Las autoridades reiteran que la prevención es clave para reducir riesgos durante esta temporada de frío extremo.

