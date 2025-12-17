Atacan a tiros casa del alcalde Heladio Sánchez de Yecapixtla, Morelos
La casa del alcalde de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala, fue atacada durante la madrugada del 16 de diciembre; se investiga como intimidación.
- La madrugada del 16 de diciembre, sujetos armados dispararon contra el domicilio del alcalde de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala, en la colonia Aquiles Serdán, dejando impactos de bala en fachada y ventana
- El ataque a balazos contra la vivienda del presidente municipal de Yecapixtla no dejó personas lesionadas, solo daños materiales y casquillos percutidos en la vía pública
- La Fiscalía General de Morelos abrió carpeta de investigación por el ataque armado al hogar del alcalde de Yecapixtla, otorgando medidas de protección al edil panista Heladio Sánchez Zavala
- Este es el segundo ataque a balazos en menos de un mes contra la casa del alcalde de Yecapixtla, en un contexto de violencia contra autoridades en la región oriente de Morelos
- Autoridades atribuyen el atentado contra el domicilio del alcalde de Yecapixtla a una reacción de grupos delictivos ante operativos de seguridad y combate a extorsiones en el municipio
- La familia Sánchez Zavala, que controla la alcaldía de Yecapixtla por décadas, ha sido blanco previo de agresiones, incluyendo el reciente baleo a la vivienda del padre del actual alcalde