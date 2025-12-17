Se entrega “El Yeicob” señalado por liderar red de robo combustible, armas y droga, vinculada a Raúl Rocha Cantú

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó sobre la detención de Jacobo Reyes León, alías "El Yeicob" . Según la ficha emitida por la dependencia, el excandidato del PRD a una presidencia municipal en el Edomex se habría entregado a las autoridades el pasado 15 de diciembre en la capital del país.

Reyes León es señalado de ser el líder de una red dedicada al robo de combustible al tráfico de armas y drogas que estaría vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Jacobo Reyes León, alías "El Yeicob"

Según la ficha de detención emitida por la FGJCDMX, "El Yeicob" se presentó para entregarse en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México el pasado 15 de diciembre a las 22:30 horas. Dedicado al contrabando de combustible y armas desde Guatemala hacia estados como Querétaro, Tamaulipas y la CDMX.

También se dice que gestionaba sobornos dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para obtener información privilegiada y frenar investigaciones en su contra.

El "Yeicob" y Miss Universo

Su arresto es parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que vincula las ganancias de este contrabando con el entorno empresarial de Raúl Rocha . Debido a este escándalo, Miss Universo anunció recientemente el traslado de sus oficinas de México a Nueva York.

