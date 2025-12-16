OpenAI mejora ChatGPT Images frente a Nano Banana Pro

OpenAI presentó hoy, 16 de diciembre, una actualización relevante de ChatGPT Images, su herramienta de generación visual integrada en ChatGPT. El anuncio se realizó a nivel global y forma parte de una estrategia directa para competir con Nano Banana Pro de Google, basado en Gemini 3 Pro.

La nueva versión de ChatGPT Images promete mayor control creativo, resultados más realistas y un flujo de trabajo más rápido. La compañía busca responder al creciente interés del mercado por soluciones visuales accesibles y profesionales.

La rivalidad tecnológica impulsa la actualización

La competencia en Inteligencia Artificial generativa se intensificó en los últimos meses. Nano Banana Pro destacó por su realismo fotográfico y precisión en edición, lo que elevó las expectativas de los usuarios.

Expertos del sector consideran que esta presión acelera la innovación. OpenAI refuerza su ecosistema creativo para mantener relevancia frente a Google y otros desarrolladores.

Edición puntual sin alterar la imagen completa

ChatGPT Images ahora permite modificar elementos específicos sin afectar el resto de la composición. Esto soluciona una de las principales limitaciones de los generadores visuales anteriores.

Esta función resulta clave para diseñadores, creadores de contenido y equipos de marketing que requieren ajustes rápidos y coherentes.

Transformaciones realistas a partir de fotos reales

La herramienta mejora las transformaciones basadas en imágenes cargadas por el usuario. Basta describir el cambio para obtener resultados creíbles en segundos.

El impacto se refleja en la creación de avatares, campañas publicitarias y contenidos personalizados con alto nivel de detalle.

Texto más claro y acceso global

La nueva versión maneja mejor el texto dentro de las imágenes, con tipografías legibles y mayor fidelidad a las instrucciones. Además, genera imágenes hasta cuatro veces más rápido.

ChatGPT Images ya se despliega para usuarios gratuitos y de pago, consolidándose como un estudio creativo portátil con alcance global.

