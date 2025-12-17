Boletos 2x1 hoy 17 de diciembre de 2025 para conciertos y eventos en todo México

La plataforma Superboletos activó este 17 de diciembre de 2025 su promoción Supermiércoles, que ofrece boletos 2x1 en conciertos y espectáculos seleccionados. La oferta aplica en todo México y solo durante el día de hoy.

El descuento permite adquirir dos accesos al precio de uno en compras en línea, con disponibilidad limitada por evento y zona. La promoción compite directamente con campañas similares del mercado.

Eventos destacados en la Ciudad de México

En la capital, la promoción se concentra en recintos como la Arena Ciudad de México y el Auditorio Nacional. Participan artistas de regional mexicano, pop, salsa y espectáculos familiares.

Entre los eventos figuran El Flaco y sus Amigos, Manuel Carrasco, Sonora Santanera y el 90’s Pop Tour. La variedad amplía el atractivo para públicos diversos:



El Flaco y sus amigos – Arena Ciudad de México, 17 de enero de 2026

Los Inquietos – Arena Ciudad de México, 23 de enero de 2026

Grupo Bryndis y artistas invitados – Arena Ciudad de México, 31 de enero de 2026

Manuel Carrasco – Auditorio Nacional, 3 de febrero de 2026

La Única Internacional Sonora Santanera – Arena Ciudad de México, 6 de febrero de 2026

Grupo Exterminador, Los Buitres y Tierra Cali – Arena Ciudad de México, 20 de febrero de 2026

Despechadas Tour – Arena Ciudad de México, 19 de febrero de 2026

90's Pop Tour: El Antro – Auditorio Nacional, 14 de marzo de 2026

México Salsa Festival – Arena Ciudad de México, 11 y 12 de abril de 2026

Fonseca Tropicalia Tour – Auditorio Nacional, 8 de abril de 2026

Hot Wheels Monster Trucks Live México – Arena Ciudad de México, 18 al 19 de abril de 2026

Ofertas 2x1 en otros estados

Fuera de la CDMX hay cerca de 29 eventos incluidos en la campaña. Monterrey, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí encabezan la lista.

Shows como Jesse & Joy, Bronco y Alan Parsons Live Project refuerzan la cobertura nacional. La disponibilidad cambia según la ciudad:



Jesse & Joy – El Despecho Tour – Arena Monterrey, 28 de febrero de 2026

Bronco – Arena Guadalajara, 14 de febrero de 2026

Alan Parsons Live Project – Teatro de la Ciudad Tangamanga II, San Luis Potosí, 6 de febrero de 2026

La Firma – Arena Monterrey, 20 de diciembre de 2025

Edición Especial – Centro Expositor, Puebla, 19 de diciembre de 2025

Tributo Guerreras K-POP – Arena Monterrey, 18 de diciembre de 2025

¿Cómo funciona la promoción Supermiércoles?

El proceso exige seleccionar un número par de boletos desde el sitio oficial. El descuento se refleja automáticamente al finalizar la compra.



No aplica en taquillas ni en boletos individuales. Algunas secciones quedan excluidas por decisión del promotor.

Impacto para el público y la industria

Los boletos 2x1 incentivan la asistencia y aceleran ventas en temporada alta de conciertos. Para el público, representan ahorro inmediato.

Especialistas prevén que estas promociones se mantengan como estrategia clave para dinamizar el entretenimiento en vivo en 2026.

