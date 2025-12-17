Actividades en el Zócalo de la CDMX por Verbena Navideña 2026

La Verbena Navideña convertirá la Plaza de la Constitución en el principal punto de encuentro para las celebraciones decembrinas en la capital del país. El Gobierno de la Ciudad de México organiza esta programación como parte del festival Luces de Invierno, con actividades gratuitas dirigidas a familias, turistas y público en general.

Hora oficial del encendido de la iluminación de Navidad en el Zócalo de la CDMX Ya esta todo listo para que los capitalinos disfruten del alumbrado navideño de 2025 en el Zócalo, conoce la hora en la que se prenderán las luces. 16 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las atracciones estarán disponibles del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en horarios extendidos que permiten disfrutar tanto de recorridos diurnos como nocturnos.

Iluminaciones monumentales y decoración tradicional

El Zócalo contará con tres árboles de Navidad gigantes decorados con nochebuenas producidas en el Suelo de Conservación de la CDMX. Esta elección resalta el vínculo entre la celebración y la producción local sustentable.

También se instalarán 14 esculturas luminosas inspiradas en juguetes y símbolos navideños, además de un Túnel de Luz Monumental de 150 metros de largo, considerado el más grande del país. Estas estructuras generan un atractivo visual que fomenta recorridos familiares y turismo nocturno.

Nacimiento monumental, un clásico de la temporada

Uno de los principales atractivos será el Nacimiento Monumental, una instalación de gran formato que retoma elementos tradicionales del imaginario navideño mexicano. Su presencia refuerza el carácter cultural y religioso de las fiestas decembrinas.

Este espacio suele convertirse en punto de reunión y referencia para visitantes, además de funcionar como escenario para actividades comunitarias y fotografías conmemorativas.

Foro Navideño y espectáculos culturales

La Verbena Navideña 2026 incluirá un Foro Navideño con presentaciones diarias de pastorelas y cuentacuentos. Estas actividades buscan acercar a niñas y niños a las tradiciones orales y teatrales de la temporada.

La programación se complementa con conciertos y eventos artísticos de distintos géneros musicales. Los horarios y el cartel completo se pueden consultar en el sitio oficial cartelera.cdmx.gob.mx.

Artesanías, gastronomía y sedes alternas

El Zócalo albergará 120 puestos de artesanías con productos hechos a mano por creadores de la capital y otras regiones del país. La oferta incluye opciones gastronómicas típicas, ideales para la temporada invernal.

¿No lo has comprado? Venta de árboles de Navidad en el Ajusco

Además, el festival Luces de Invierno se extenderá a 15 sedes en distintas alcaldías del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con el fin de llevar la Verbena Navideña a más comunidades de la ciudad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.