Revive la magia de Broadway con The Wicked en W Mexico City; te comparto fechas, costos y experiencia

La magia de Universal Studios llega en una experiencia inmersiva sobre la nueva película “Wicked” en W Mexico City, donde podrás disfrutar de una excelente entrega gastronómica, una amplia variedad de bebidas temáticas, escenarios sacados de la película y un espectáculo al estilo de “Broadway”. En entrevista exclusiva para adn40, Carlos Fájer, director de Marketing y Comunicación del hotel, compartió tres razones de peso para no perderse de este evento “pop up”, que combina “esperado con lo inesperado” en un solo lugar y por tiempo ilimitado, conocido como “The Outstandiful World of Wicked”.

¿Cómo es la experiencia The Wicked en W Mexico City?

Esta experiencia inmersiva solo está disponible en dos puntos de todo el globo terráqueo, México y Japón. Nuestro país fue el primero en abrir el restaurante temático de la cafetería de Shiz University, la casa de estudio de nuestras protagonistas Elphaba, la Bruja del Oeste y Glinda, la Bruja del Norte. Por tiempo limitado W Mexico City ofrecerá un menú de tres tiempos más una coctelería inspirada en The Wicked, dentro de un ambiente completamente mágico y fuera de este mundo. Los detalles técnicos del evento pop up son los siguientes:



Fecha de estreno: 3 de octubre.

Fecha de cierre: 5 de enero 2025.

Fechas especiales, Halloween: 29 de octubre al 3 de noviembre.

Horario del Shiz University Eatery: Desayuno de 8:30 a 11:30 - Comida y cena de 15:00 a 18:00 horas.

Horario del Fantabulous Oz Club: 19:00 horas.

Duración de Shiz University Eatery: 2 horas

Duración de Fantabulous Oz Club: 5 horas.

Carlos Fájer habla sobre The Wicked, un evento pop up único en la historia y efímero. En entrevista para adn40, Carlos aseguró que este evento estará lleno de diversión y magia. Adriana Juárez

La película más cara en la historia de Universal Studios quiso apostarlo todo en México y Japón con sus experiencias inmersivas, pues no solo “aventaron la casa por la ventana” en la producción de este filme, también se invirtió un gran capital en este evento efímero y único. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de el chef Matías Gallegillo, donde a opinión de Carlos Fájer no solo tiene una calidad impecable en sus alimentos, también una creatividad alucinante para trasladarte a un mundo mágico. La coctelería la lleva Henry Yakuza, un bar manager que entregó su corazón en cada bebida temática preparada para el pop up.

¿Cómo es la cafetería Shiz University Eatery en The Wicked de W Mexico City?

El costo de esta experiencia es de mil 500 pesos por persona y 900 pesos en el caso de los menores de 12 años, lo que promete es un espectáculo al estilo de Broadway en cualquier momento del desayuno, comida o cena; además de un menú de tres tiempos muy abundante en raciones. La experiencia en la comida es la que más vale la pena a opinión de su servidora, y lo que más disfrutamos de la propuesta de Matías Galleguillo fue:



El salmón ahumado con polvo de aceituna, puré de aguacate, cremoso betabel y pesto de pistache.

El guacamole con pico de gallo.

Las papas fritas con el dip de elote y albaca.

La pechuga de pollo empanizada.

La costilla braseada con cremoso elote amarillo en jugo de carne.

Trufas de pistache, mango y mole rosa.

The Wicked sorprenderá a sus asistentes con un menú impecable por el chef Matías Galleguillo. El plato que se llevó la noche fue el salmón ahumado. Adriana Juárez

¿Cómo es el bar “clandestino” en The Wicked de W Mexico City?

Para llegar al “bar clandestino” en The Wicked, debemos trasladarnos a la parte trasera de W Mexico City, donde nos espera un camino amarillo con tulipanes rojos que nos llevaran a un elevador que sube directo a la suite presidencial del hotel. Este ascensor está adornado como un globo aerostático que nos llevará a ciudad Esmeralda, para poder entrar al exclusivo bar temático de Elphaba, la Bruja del Oeste y Glinda, la Bruja del Norte.

La parte de Elphaba está ambientada de color verde mientras que la parte de Glinda tiene toques rosados y dorados, muy típicos de ambas brujitas. Para la entrega gastronómica de la coctelería, se puede consultar el menú de la página de Fever, quien lleva éste y demás eventos pop up o experiencias inmersivas en la Ciudad de México. La escenografía de W Mexico City es de ensueño, el equipo le metió mucho presupuesto y detalle a cada rincón de la suite presidencial con una vista impresionante a Polanco.

El DJ se parece a un personaje muy especial de la película The Wicked El bar clandestino se divide en dos partes, Elphaba y Glinda, por lo que destacan el rosado y el verde en la escenografía. Adriana Juárez

Otras sorpresas se dan en este lugar, como un show que repite el patrón de Broadway más un DJ parecido a uno de los personajes de la película, quién ambientará todos los eventos que tiene pensada la experiencia inmersiva The Wicked.

Tres razones por Carlos Fájer para acudir a la experiencia The Wicked

Carlos Fájer le dio tres razones a los lectores de adn40 para no perderse de este evento pop up cuya duración será poca y el evento es único en la vida:



Para que se sientan niños: Siempre hay que dejarnos envolver en un mundo de fantasía, creer en la magia y en la fantasía para olvidarnos de nuestro día a día.

creer en la magia y en la fantasía para olvidarnos de nuestro Abrimos tu mundo: En W Mexico City encendemos la curiosidad y los mundos de nuestros huéspedes, así que buscamos expandir las experiencias de quienes nos visitan y crear nuevas conexiones entre todos.

encendemos la curiosidad y los mundos de nuestros huéspedes, así que buscamos expandir las de quienes nos visitan y crear nuevas entre todos. Gastronomía y coctelería: La entrega de platillos a cargo de Matías Galleguillo sumada a la coctelería de Henry Yakuza prometen satisfacer hasta al paladar más exigente.

El director de Marketing y Comunicación de W Mexico City recalcó que el costo de boleto se reditúa en comidas, bebidas y espectáculos dentro de los dos eventos. Para acceder al evento pop up se debe entrar a la página web de Fever o a su aplicación en los siguientes enlaces:



