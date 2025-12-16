CDMX declara el 12 de abril como Día de los Seres Sintientes para promover el respeto a los animales

La CDMX declaró oficialmente el 12 de abril como el Día de los Seres Sintientes, tras la aprobación de un dictamen en el Congreso local. La medida reconoce a los animales como seres capaces de sentir emociones y busca fortalecer una cultura de respeto, protección y trato digno en toda la capital.

La iniciativa, impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, posiciona a la CDMX como la primera entidad del país en establecer esta conmemoración, alineándose con avances científicos y legales en materia de bienestar animal.

¿Qué implica el Día de los Seres Sintientes?

El reconocimiento parte del principio de que los animales experimentan dolor, placer y miedo. Estudios en neurociencia respaldan esta visión, que deja atrás la idea de los animales como objetos.

Este enfoque refuerza la importancia de prevenir el maltrato y promover leyes más estrictas para su protección.

La relevancia del 12 de abril

La fecha coincide con el nacimiento de Frida, la perrita rescatista de la Marina que se convirtió en símbolo nacional tras los sismos de 2017.

Su historia representa la empatía y el valor social de los animales, lo que da un significado especial a la conmemoración.

La realidad de las mascotas en la capital

Más del 60% de los hogares en la CDMX convive con al menos una mascota, reflejando una relación estrecha entre personas y animales.

Este contexto vuelve necesario reforzar políticas públicas y campañas educativas sobre cuidado responsable.

Acciones y expectativas a futuro

El dictamen invita a autoridades, empresas, alcaldías y sociedad civil a realizar actividades de concientización cada año a través de eventos educativos y difusión sobre el respeto a los animales.

Se espera que esta fecha impulse cambios culturales duraderos y fortalezca el marco legal en favor del bienestar animal. De esta forma, se busca generar un impacto positivo y duradero en la protección de todas las especies.

