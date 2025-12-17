Conchas marinas se usarán como materia prima en construcción de edificios del futuro

Las conchas marinas, antes asociadas solo a playas o decoración, ahora se perfilan como un material clave para los edificios del futuro. Investigadores de la Universidad del Este de Londres demostraron que estos residuos pueden reutilizarse en el hormigón.

El hallazgo responde a la necesidad global de reducir el impacto ambiental del cemento, uno de los mayores emisores de dióxido de carbono en la industria de la construcción.

¿Por qué el cemento genera preocupación ambiental?

La producción de cemento representa cerca del 8% de las emisiones globales de CO₂. El proceso requiere altas temperaturas que liberan grandes cantidades de gases contaminantes.

Reducir su uso sin afectar la resistencia del hormigón se volvió una prioridad para arquitectos, ingenieros y científicos.

¿Cómo funcionan las conchas marinas en el hormigón?

Las conchas marinas contienen hasta 95% de carbonato de calcio, componente esencial del cemento. Al triturarlas, pueden sustituir entre 10% y 30% del material tradicional.

Las pruebas indicaron que el hormigón mantiene su resistencia y dureza, además de mejorar la adherencia gracias a la forma angular del polvo. Al triturarlas:



Actúan como sustituto parcial de la caliza y de algunos áridos (arena o grava)

Mejoran la adherencia gracias a su forma angular

Mantienen la resistencia a la compresión y la dureza del hormigón

Beneficios económicos y ambientales

El uso de conchas marinas permite reutilizar desechos de la industria pesquera y reducir la extracción de caliza, arena y grava.

El proceso resulta económico y viable, con un impacto directo en la reducción de residuos y emisiones contaminantes. Entre sus ventajas prácticas y ambientales destacan:



Reutiliza desechos

Menos extracción

Económico y viable

Beneficio doble

El futuro de los edificios sostenibles

Expertos señalan que esta innovación podría integrarse pronto a proyectos de construcción a gran escala. Aún se requieren pruebas industriales.

De confirmarse su eficacia, las conchas marinas dejarán de ser decoración para convertirse en un recurso estratégico frente al cambio climático.

