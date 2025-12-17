“Six-Seven"; la broma viral de la Generación Alpha que saltó de TikTok a los restaurantes

En 2025, la expresión Six-Seven se consolidó como una de las bromas virales más representativas de la Generación Alpha, integrada por jóvenes nacidos después de 2010. La frase se popularizó en TikTok y otras plataformas como una respuesta ambigua, sin significado literal, pero cargada de complicidad generacional.

Su uso se expandió rápidamente en escuelas, eventos deportivos y espacios públicos, donde niños y adolescentes repiten “six-seven” acompañado de un gesto con las manos. La falta de lógica aparente es parte de su atractivo y explica su adopción masiva.

De una canción de rap al ecosistema digital

Six-Seven surgió a finales de 2024 a partir de la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla. El audio se volvió recurrente en videos de básquet y contenidos virales asociados a jóvenes atletas.

La viralidad creció con clips espontáneos que reforzaron el tono absurdo del meme. Desde entonces, la expresión se desligó de su origen musical y adquirió vida propia en redes sociales.

Para padres y docentes, Six-Seven simboliza la dificultad de comprender los códigos culturales juveniles. En aulas, su repetición interrumpe clases y genera sanciones en distintos países.

Especialistas en cultura digital señalan que este tipo de bromas refuerza la identidad colectiva y marca distancia frente al mundo adulto, sin recurrir a mensajes ofensivos.

El impacto inesperado en restaurantes

El fenómeno trascendió lo digital y alcanzó a cadenas de comida rápida. En locales que operan con números de pedido, el “67” provocó aglomeraciones y desorden.

Algunas marcas eliminaron ese número de sus sistemas, mientras otras aprovecharon la tendencia con promociones temáticas, evidenciando cómo los memes influyen en decisiones operativas y comerciales.

Un meme efímero con significado social

Aunque Six-Seven probablemente perderá fuerza con el tiempo, su auge confirma el poder de los contenidos virales como forma de expresión juvenil. Para expertos, estos fenómenos seguirán moldeando el consumo cultural y la comunicación cotidiana.

Más que una moda pasajera, Six-Seven refleja cómo las nuevas generaciones construyen comunidad a partir del humor absurdo y la repetición compartida.

