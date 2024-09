Platicamos con un aracnólogo quien desmiente la idea de que las plantas o esencias sirven como repelente para arañas

Muchos son los mitos que giran en torno a los arácnidos, pero el que más ha recorrido las redes sociales y otros medios de comunicación, es sobre un repelente para arañas “natural”. Platicamos con un biólogo especialista, el más famoso de X, y nos reveló las verdades que giran entorno a este artrópodo. Diego Barrales Alcalá, mejor conocido como “Arachno cosas”, explicó que dentro de la lista de suposiciones que crecen en torno a las arañas, es que ciertas plantas sirven para “alejarlas” del hogar. Pero nada podría estar más alejado de la realidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué las plantas o esencias no sirven como repelente para arañas?

En la lista de mitos que se han difundido en diversos medios de comunicación, Diego Barrales recordó la suposición más grande de todas, que las plantas sirven para “repeler” a las arañas. Para comprender por qué este “estudio” sin autor causó revuelo, se debe entender a otro tipo de artrópodos que sí “reaccionan” ante aceites como:



Romero.

Lavanda.

Eucalipto.

Limón.

Citronela.

Albaca.

Entre otros.

Estas plantas, que también se pueden adquirir en esencias, sí podrían fungir como “una barrera” pues genera que los insectos se sientan incómodos en el espacio deseado. Pero esto no significa que por sí solas alejen a los artrópodos en general. Los alacranes fueron los protagonistas de dicho estudio, explicó Diego Barrales, pues se encontró que el romero podría servir como un “repelente” natural debido a que perciben el suelo a través de estructuras llamadas “peines o pectinas”.

Este tipo de “extensiones” o “pelitos” ubicados en las patas de los alacranes les sirven para “sentir” su entorno. Así detectan a potenciales presas, parejas y el camino a su madriguera; sin embargo, las arañas no funcionan igual. Ellas tienen receptores en las patas y no hay estudio que fundamente si se alejan o no de lugares debido a una planta y/o concentrado.

¿Por qué las arañas son importantes en nuestro ecosistema?

Diego Barrales es egresado de la Universidad Autónoma de México (UAM) y cuenta con un doctorado en la Colección Nacional de Arácnidos en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su rama de especialidad son las arañas, y por ende su misión es informar a la comunidad sobre la verdad detrás de los artrópodos para salvarlos de morir aplastados por un zapato. Otro de los mitos que el experto desmintió es que la araña violinista llega a México en el mes de mayo.

El aracnólogo aclaró que la temporada de lluvias y el calor extremo de la primavera no son factores temporales y ambientales que aumenten la presencia del “villano arácnido” . Para comprender por qué “se dice” que la presencia de la violinista incrementa en mayo, debemos recurrir a la biología básica, pues es verdad que la estación trae consigo “el despertar de la vegetación”, pero no implica que crezca considerablemente la población de la violinista.

Otro mito aclarado por Diego Barrales es que la araña tigre, científicamente llamada Scytodes, es el “depredador natural” de la violinista. Se supone que este arácnido tiene una ventaja sobre la Loxosceles (nombre científico de la violinista), ya que su “escupitajo” viene acompañado de un veneno mortal para sus presas. Sin embargo, esto no significa que su presencia en nuestras casas sea porque esté cazando a una violinista.

Todas las arañas son depredadoras, por lo que es común que en su especie se dé el canibalismo. Las ‘escupidoras’ y las ‘patonas’ (denominadas como Physocyclus) son conocidas coloquialmente por devorarse a las violinistas. Aunque la realidad es que entre los arácnidos existe una pelea constante en devorar y ser devorado, -detalló Diego Barrales.

¿Qué hacer si me pica una araña violinista?

Diego Barrales recomendó que tras una picadura de araña o algún otro artrópodo venenoso, se identifique al agresor, después se acuda a un centro de salud y se recurra a la Redtox , un sitio web que cuenta con información de hospitales donde pueden aplicar antídotos contra el envenenamiento y ofrecer la atención médica oportuna. Además, de la página de Internet, cuentan con una app que ofrece indicaciones puntuales de primeros auxilios y, en general, medidas de prevención contra animales venenosos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos