El trámite en Baja California para condonar el 100% de multas y recargos por adeudos vehiculares sigue vigente en agosto 2026 y tiene fecha límite

El estado de Baja California confirma que el trámite para condonar el 100% de multas y recargos por adeudos vehiculares continúa vigente durante agosto de 2026 hasta fin de año como fecha límite, y beneficia a los propietarios con pagos pendientes desde 2023 o años anteriores, .

El beneficio aplica tanto a vehículos particulares como públicos y prioriza a quienes tramitan la baja definitiva de su unidad, pues en ese supuesto la condonación cubre derechos, multas y gastos de ejecución en su totalidad. Baja California también otorga descuentos menores a quienes registran adeudos vehiculares más recientes, sin intervención de gestores externos que cobren por un trámite gratuito.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta cuándo aplica en Baja California la condonación de adeudos vehiculares?

Baja California fija el 30 de diciembre de 2026 como fecha límite para acceder a la condonación de adeudos vehiculares, según el decreto vigente desde julio pasado. El plazo corre sin extensiones anunciadas hasta el momento, por lo que los especialistas recomiendan no postergar el trámite ante la posible saturación de las oficinas recaudadoras en las últimas semanas.

El beneficio distingue entre categorías de vehículos y años de rezago para calcular el porcentaje exacto de condonación. Las unidades con adeudos desde 2022 o antes acceden al descuento más amplio, mientras los modelos recientes con pagos pendientes desde 2021 reciben un trato equivalente si cumplen los requisitos que marca la autoridad fiscal estatal.

Baja California recuerda que el trámite se realiza únicamente en las oficinas de Recaudación de Rentas o en el portal oficial del gobierno estatal. La autoridad descarta cualquier intermediario autorizado para gestionar el trámite a cambio de un pago, y advierte que “estos esquemas facilitan actos de corrupción y ponen en riesgo el dinero y los datos personales” de los conductores.

Baja definitiva, revalidación y multas: los beneficios vigentes en Baja California. (Gobierno de Baja California | Facebook)

Los beneficios de la condonación vehicular en Baja California

Baja California define distintos porcentajes de descuento según el tipo de adeudo que registra cada conductor. Los beneficios se aplican por categoría y consideran el año del vehículo, así como la fecha del último pago registrado ante la autoridad fiscal.

Baja definitiva: condonación del 100% en derechos, multas y gastos de ejecución para unidades con último pago en 2022 o años previos.

Revalidación y canje de tarjeta de circulación: reducción del 100% en derechos extemporáneos y gastos de ejecución.

Multas acumuladas: descuento del 100% para vehículos particulares y públicos de modelo 2018 o anterior con rezago desde 2022, y para modelos 2019 en adelante con último pago en 2021 o antes.

Multas recientes: estímulo del 50% para infracciones de 2024, 2025 y 2026 en unidades con pagos entre 2023 y 2025.

Reposición de placas: descuento del 50% sobre el costo del trámite.

Los conductores con adeudos vehiculares en Baja California deben acudir directamente a Recaudación de Rentas o ingresar al portal oficial antes del 30 de diciembre para no perder el descuento. Verificar la vigencia real del beneficio evita pagos de más y protege los datos personales frente a gestores no autorizados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.