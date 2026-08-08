El ejercicio 1 vez al día que recomienda INAPAM para adultos mayores para mejorar la percepción motora y la capacidad de espacio visual

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recomienda ejercitar y estimular la capacidad de las personas adultas mayores para ubicarse en tiempo, espacio y persona una vez al día durante tres meses para fortalecer la orientación mental en la vejez.

La institución federal ofrece una guía completa en su Manual de Estimulación Cognitiva para ayudar a la población adulta mayor a ubicarse en tiempo, espacio y persona dentro de su entorno cotidiano. El entrenamiento se aplica sobre planillas impresas o mediante preguntas interactivas directas en el hogar.

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¿En qué consiste la rutina diaria que sugiere el INAPAM para ejercitar la orientación de los adultos mayores?

La Secretaría de Bienestar promueve esta metodología de gimnasia cerebral mediante tres tareas secuenciales impresas en una sola hoja. El programa del INAPAM adapta la práctica para personas independientes o asistidas por un cuidador mediante los siguientes tres pasos:

La ficha de identidad propia: anotar de puño y letra el nombre completo, la fecha de nacimiento, la dirección de casa, el teléfono y la profesión u ocupación anterior.

anotar de puño y letra el nombre completo, la fecha de nacimiento, la dirección de casa, el teléfono y la profesión u ocupación anterior. El ejercicio del dibujo del reloj: trazar las manecillas sobre la esfera de un reloj en blanco para indicar la hora exacta en la que se ejecuta la actividad.

trazar las manecillas sobre la esfera de un reloj en blanco para indicar la hora exacta en la que se ejecuta la actividad. La asociación de festividades: conectar mediante líneas de colores diferentes las fechas del año con su celebración correspondiente.

¿Cuáles son las señales de alerta que indican un deterioro en la capacidad espacio visual de los adultos mayores?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría explican que el desgaste natural del cerebro reduce la precisión para calcular distancias y reconocer espacios transitados durante años. Detectar estos avisos a tiempo permite iniciar el entrenamiento de orientación antes de perder la autonomía personal en la vida diaria.

Las manifestaciones clínicas que advierten sobre una pérdida paulatina de la función espacio visual en el hogar incluyen los estos síntomas y señales:

Desorientación en rutas conocidas: dificultad o temor de la persona para caminar sola por la colonia o regresar a casa por la calle habitual.

dificultad o temor de la persona para caminar sola por la colonia o regresar a casa por la calle habitual. Tropezones y problemas de manipulación: pérdida de precisión al agarrar objetos cotidianos, torpeza al mover las manos y tropiezos frecuentes dentro del hogar.

pérdida de precisión al agarrar objetos cotidianos, torpeza al mover las manos y tropiezos frecuentes dentro del hogar. Extravío de la ubicación espacial: incapacidad para recordar en qué habitación se encuentra o dudar sobre la ubicación de la finca donde habita.

La práctica diaria de este ejercicio consolida la reserva cognitiva y preserva la capacidad de respuesta del adulto mayor.

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