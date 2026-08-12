Multarán en Querétaro con hasta $7,038 pesos, corralón y 6 puntos en la licencia a todos los conductores que cometan esta infracción al conducir

Querétaro aplica sanciones económicas y administrativas severas a los conductores que invaden los carriles confinados de transporte público en la entidad. La autoridad estatal impone multas con hasta $7,038 pesos, envía el vehículo al corralón y resta 6 puntos de licencia a quien cometa esta infracción al conducir, de acuerdo con el marco vigente de movilidad.

Esta infracción al conducir aplica a cualquier automovilista que use la vía, sin importar el motivo del desvío ni el tipo de vehículo que maneje. Los agentes de movilidad en Querétaro identifican la falta en el momento y notifican al conductor antes de trasladar la unidad al corralón.

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¿Qué artículo castiga la invasión de los carriles del transporte público en Querétaro?

El Artículo 29, fracción X, inciso a, del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro prohíbe circular sobre los carriles confinados en contraflujo o en el sentido de la vía sin autorización, y castiga la falta con 40 a 60 UMA —entre $4,692.40 y $7,038.60 pesos, — además del traslado al depósito vehicular conocido como corralón.

La normativa estatal identifica como infracción grave circular sobre los carriles exclusivos de transporte público en Querétaro, ya sea en el mismo sentido de la vía o en contraflujo. Autobuses, camiones articulados y microbuses usan este espacio para agilizar sus rutas, por lo que cualquier vehículo particular que lo invade interrumpe el flujo del transporte público y genera riesgo de colisión.

Quien comete esta infracción al conducir enfrenta una sanción económica de hasta $7,038 pesos y la resta inmediata de 6 puntos en su licencia de manejo. El vehículo, además, viaja directo al corralón, donde el propietario cubre el costo de la multa y los gastos de depósito antes de recuperarlo.

La única excepción corresponde a los vehículos con autorización oficial para circular por estos carriles, los cuales deben portar los faros delanteros encendidos y una señal luminosa de color ámbar visible. Sin ese distintivo, cualquier unidad que use el carril confinado en Querétaro queda expuesta a la sanción máxima prevista en el reglamento.

Circular sobre carriles exclusivos de transporte público en Querétaro implica el traslado del auto al corralón. (QroBús Oficial | Facebook)

¿Cómo evita un conductor la multa en Querétaro?

Prevenir la multa en Querétaro exige identificar con claridad la señalización horizontal y vertical que marca los carriles confinados en las principales avenidas de la entidad. Los conductores deben revisar la señalización antes de girar hacia calles con corredores de transporte público para evitar invadir el carril exclusivo por error.

Motociclistas y automovilistas encuentran en las aplicaciones de navegación una herramienta útil para identificar con anticipación los tramos con carriles confinados en Querétaro. Verificar la ruta antes de manejar reduce el riesgo de invadir por error el espacio reservado al transporte público.

Los transportistas y choferes que sí cuentan con autorización para usar estos carriles deben mantener encendidos los faros delanteros y activa la señal ámbar en todo momento. Esta identificación evita confusiones con los agentes de movilidad y previene sanciones injustificadas para quienes operan de forma autorizada en Querétaro.

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