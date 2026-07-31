Confirmado: estos son todos los lugares donde puedes usar la Tarjeta del Bienestar este verano 2026

Durante estas vacaciones de verano 2026, los usuarios de la Tarjeta del Bienestar podrán utilizar el “plástico, de manera directa, en cines, supermercados, farmacias, restaurantes, tiendas de conveniencia y otros comercios.

Además, no será necesario retirar todo el apoyo el día del depósito, ya que el dinero permanece en la cuenta hasta que la persona decida gastarlo o sacarlo. Pese a lo anterior, la tarjeta no incluye descuentos propios: las promociones dependen de cada establecimiento y pueden solicitar una membresía, aplicación, cupón o la compra de productos seleccionados.

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¿En qué lugares puedes usar la Tarjeta del Bienestar?

De acuerdo con Julió León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, la tarjeta puede utilizarse en cualquier establecimiento que acepte pagos mediante una terminal bancaria.

Entre los lugares más conocidos para este verano se encuentran:

Cines

Cinépolis

Cinemex

Supermercados

Soriana

Chedraui

Bodega Aurrera

Farmacias

Farmacias del Ahorro

Farmacias Guadalajara

Restaurantes y establecimientos de comida

McDonald’s

KFC

También puede usarse en:

Cafeterías

Tiendas de conveniencia

Negocios de ropa

Comercios con terminal bancaria

Antes de pagar, se recomienda revisar las condiciones de cualquier promoción disponible.

¿Cómo pagar con la Tarjeta del Bienestar?

El procedimiento es igual al de otras tarjetas de débito. Para realizar una compra sin contratiempos, se deben seguir estos pasos:

Consultar el saldo disponible

Confirmar que el establecimiento tenga terminal bancaria o acepte pagos con tarjeta

Revisar el total antes de autorizar el cobro

Introducir personalmente el NIP

Esperar la confirmación de la compra

Guardar el comprobante hasta revisar el movimiento

El importe se descuenta directamente del saldo disponible. Por ello, la tarjeta no funciona como crédito ni permite gastar una cantidad mayor a la depositada.

¿Es necesario retirar el apoyo antes de salir de vacaciones?

El dinero puede permanecer en la cuenta y utilizarse poco a poco, ya sea para pagar directamente con la tarjeta o retirar únicamente la cantidad necesaria. Tampoco es obligatorio acudir al banco el mismo día en que llega el depósito.

Además, desde la aplicación oficial del Banco del Bienestar es posible:

Consultar el saldo

Revisar los depósitos recibidos

Verificar compras y retiros

Para descargarla, basta con buscar “Banco del Bienestar Móvil” en Google Play Store para dispositivos Android o en App Store para iPhone. Antes de instalarla, es importante comprobar que se trate de la versión oficial y evitar enlaces enviados por mensajes o cuentas desconocidas.

¿Dónde puedes retirar efectivo sin pagar comisión?

Cuando sea necesario disponer de efectivo, se puede acudir a los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar. Los retiros realizados dentro de su propia red no generan comisión, mientras que otras instituciones bancarias pueden aplicar sus propias tarifas.

El Banco del Bienestar cuenta con 3 mil 49 sucursales operativas distribuidas en las 32 entidades del país. Para encontrar la más cercana, se puede consultar el:

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