Es oficial en Edomex: si tu placa es 2020 o de años anteriores, tienes hasta este día de agosto 2026 para borrar tus adeudos de tenencia y refrendo

Miles de automovilistas enfrentan una fecha que puede significar un ahorro relevante o una sanción severa. El programa de reemplacamiento 2026 obliga a actualizar las placas de engomado azul, con terminación 9 y 0, antes de que cierre el plazo oficial del 31 de agosto, y el Estado de México condiciona el descuento al año de expedición de la placa.

La Secretaría de Finanzas del Edomex mantiene abierto el trámite de renovación vehicular y de condonación de adeudos. Quienes porten placas atrasadas deben revisar su situación fiscal antes de que se cierre la ventana del beneficio, pues el costo de ignorarlo crece con cada mes.

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¿Cuándo vence el plazo del reemplacamiento en el Estado de México?

El calendario oficial de la Secretaría de Finanzas del Edomex corre del 1 de abril al 31 de agosto de 2026. Cada mes corresponde a una terminación distinta de placa del Estado de México, y agosto cierra el ciclo con las terminaciones 9 y 0 con engomado azul.

Los vehículos con este engomado y estas terminaciones tienen agosto como su último margen para reemplacar sin perder beneficios. El trámite se realiza en línea o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales del estado.

Quien no reemplace a tiempo enfrenta el retiro de placas y el envío del vehículo al corralón. La multa asciende a 20 UMA, equivalente a unos $2,346 pesos (117.31 pesos por UMA vigente en 2026), y bloquea la verificación vehicular obligatoria, correspondiente al periodo noviembre-diciembre.

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¡Tienes hasta el 31 de agosto! pic.twitter.com/6Ae410psqU — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 28, 2026

¿Qué condonaciones aplican en Edomex para placas 2020 o anteriores?

El programa distingue dos grupos según el año de expedición de la lámina. Las placas de 2021 acceden a la condonación total del ISAVAU si el propietario cubrió la tenencia 2025, además de la eliminación de multas y recargos de 2024 hacia atrás.

Los vehículos con placas de 2020 o años previos reciben un beneficio mayor en cobertura temporal. La condonación cubre tenencia y refrendo de 2021, 2022 y 2023, y el propietario solo paga los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Beneficios según antigüedad de placa:

Placas 2021: condonación 100% del ISAVAU (tenencia 2025 pagada) + condonación de multas y recargos 2024 y anteriores

Placas 2020 o anteriores: condonación 100% de tenencia y refrendo 2021-2023, pago solo de 2024-2025-2026

Multa por placas vencidas tras el 31 de agosto: 20 UMA ($2,346 pesos)

El descuento no se aplica de forma automática ni permanece disponible fuera del calendario oficial. Pasado el 31 de agosto el beneficio desaparece por completo y el adeudo se recalcula sin condonación.

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