Pensión Bienestar julio-agosto: estos adultos mayores no podrán cobrar el próximo pago

Para cobrar la Pensión Bienestar, no solo hay que esperar la fecha del depósito. También es necesario tener activa la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que con ella se puede retirar el dinero, consultar saldo o pagar directamente en comercios.

Sin embargo, las personas adultas mayores que perdieron su tarjeta, sufrieron un robo o no han iniciado el trámite de reposición podrían tener problemas para cobrar el bimestre julio-agosto.

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¿Qué revisar antes de cobrar el pago de julio-agosto?

Antes de acudir al cajero o a una sucursal, la persona adulta mayor o su familia deben verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté disponible, activa y en buen estado, ya que cualquier inconveniente con el plástico puede impedir el retiro del apoyo.

Entre las situaciones más comunes se encuentran:

Pérdida de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Robo del plástico sin haber presentado el reporte correspondiente.

Haber solicitado el bloqueo, pero aún no recibir la nueva tarjeta.

Desconocer en qué módulo o sucursal dar seguimiento al trámite.

Tener la tarjeta dañada o inutilizable en cajeros automáticos.

Si alguno de estos puntos aplica, lo más importante es iniciar el reporte cuanto antes.

¿Cómo recuperar el acceso a la Pensión Bienestar?

Cuando una tarjeta se pierde o es robada, el primer paso es reportarla para bloquearla y evitar un mal uso. Para iniciar el trámite, la persona beneficiaria debe tener a la mano su CURP y una identificación oficial, como el INE.

El proceso puede seguirse así:

Reportar el robo o extravío al 800 900 2000

Solicitar el bloqueo de la tarjeta

Guardar el número de folio que proporcionen

Dar seguimiento en la Línea de Bienestar 800 639 42 64

Esperar la indicación para recoger la nueva tarjeta

En algunos casos, también puede ser necesario acudir a una sucursal del Banco del Bienestar o al módulo correspondiente. De ahí que el folio sea importante, ya que sirve para consultar el avance de la reposición y saber cuándo podrá recogerse el nuevo plástico.

Ya se perfila el próximo pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar. La dispersión del bimestre julio-agosto arrancará a partir del 6 de julio para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras. pic.twitter.com/TuwRvrTecX — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 1, 2026

¿Qué pasa con el depósito mientras llega la nueva tarjeta?

El dinero no se pierde por el robo o extravío de la tarjeta. Si el pago ya fue depositado, el recurso permanece en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria y podrá usarse cuando reciba el nuevo plástico.

Tampoco es necesario volver a registrarse a la Pensión Bienestar, ya que la reposición solo cambia el medio de cobro. Aun así, iniciar el trámite a tiempo evita que el adulto mayor pase más días sin poder retirar efectivo o pagar con su tarjeta.

Actualmente, no se ha revelado el calendario de depósitos del bimestre julio-agosto. Sin embargo, se prevé que a partir del 6 de julio se den a conocer las fechas para el monto de los $6,400 pesos.

¿Qué datos no se deben compartir durante el trámite?

Durante la reposición, lo más seguro es acudir solo a canales oficiales y no entregar información bancaria a gestores o supuestos intermediarios. La tarjeta del Banco del Bienestar es personal, por lo que el NIP tampoco debe compartirse con familiares, conocidos o personas que ofrezcan ayuda para cobrar.

Para evitar fraudes o bloqueos, se recomienda:

No prestar la tarjeta

No escribir el NIP en el plástico

No compartir claves por teléfono o mensajes

No entregar documentos a desconocidos

Consultar solo teléfonos, módulos o sucursales oficiales

Para dudas sobre la reposición o el seguimiento del trámite, las personas beneficiarias pueden llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64 o revisar información oficial en gob.mx/bienestar.

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