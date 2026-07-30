Constancia de antecedentes no penales 2026: Así puedes tramitarla en línea paso a paso

¿Te pidieron la constancia de antecedentes no penales? Tranquilo, antes de correr a tramitarla hay algo que debes saber.

Aunque muchas personas creen que este documento puede solicitarse para cualquier empleo, la realidad es muy distinta de lo que crees.

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Si durante este 2026 te la solicitaron, en adn noticias te explicamos cuándo sí es obligatoria, cómo tramitarla y qué requisitos debes cumplir, pero antes de decirte, queremos que sepas un poco más sobre este documento.

Constancia de antecedentes no penales 2026 Requisitos para antecedentes no penales. (Westend61/Getty Images/Westend61)

¿Qué es la constancia de antecedentes no penales?

La constancia de antecedentes no penales es un documento oficial que certifica si una persona cuenta o no con registros de antecedentes penales dentro de la autoridad competente que la expide.

Este documento suele ser solicitado por instituciones públicas y privadas para comprobar la situación jurídica de una persona en determinados procedimientos; además, incorpora mecanismos de seguridad que permiten verificar su autenticidad y vigencia.

¿Cuándo te pueden pedir la constancia de antecedentes no penales?

Aunque muchas personas la relacionan únicamente con la búsqueda de empleo, este documento tiene usos muy específicos establecidos por la ley.

De acuerdo con el artículo 27, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la constancia puede expedirse en los siguientes casos:

• Para investigaciones criminales o cuando sea requerida por una autoridad judicial.

• Para ingresar al servicio público o a instituciones de seguridad pública o privada.

Cuando sea solicitada por embajadas o consulados mexicanos o extranjeros.

La legislación también establece que la constancia no debe utilizarse como requisito para acceder a empleos que no estén relacionados con estos supuestos, con el objetivo de evitar prácticas discriminatorias hacia quienes buscan una oportunidad laboral.

constancia de antecedentes no penales Es un documento oficial que certifica si una persona cuenta o no con registros de antecedentes penales dentro de la autoridad competente que la expide. (Gobierno de México)

¿Qué necesitas para tramitar la constancia de antecedentes no penales?

Antes de iniciar el trámite, verifica que tengas la documentación requerida.

Generalmente necesitarás:

• Identificación oficial vigente.

• CURP actualizada.

• Correo electrónico personal.

• Medio de pago para cubrir los derechos correspondientes.

En algunos casos, principalmente cuando se trata de la primera solicitud, la autoridad puede requerir el registro presencial de datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía.

¿Cómo tramitar la constancia de antecedentes no penales en línea?

Si ya cuentas con un registro previo en el sistema, el procedimiento puede realizarse completamente por internet.

Estos son los pasos:

1. Regístrate en el portal oficial. Ingresa al sistema de Constancias del Gobierno de México y captura tu CURP.

2. Verifica tu identidad. El sistema solicitará información para validar tus datos personales.

3. Genera la solicitud. Indica el motivo por el que requieres la constancia, selecciona la institución que la solicita y registra un correo electrónico para recibir las notificaciones.

4. Realiza el pago correspondiente. Una vez validada la información podrás cubrir los derechos mediante los métodos de pago autorizados.

5. Descarga tu constancia. Cuando el pago sea confirmado, recibirás un correo electrónico con el enlace para descargar el documento digital.

Antecedentes no penales 2026 Requisitos para antecedentes no penales.

¿Cuánto cuesta la constancia de antecedentes no penales en 2026?

El costo del trámite depende de la autoridad que emita la constancia, por lo que puede variar entre la versión federal y las expedidas por cada entidad federativa.

Antes de realizar cualquier pago, consulta únicamente el monto publicado en el portal oficial donde realizarás el trámite para evitar errores o fraudes.

¿Dónde resolver dudas sobre el trámite?

Si necesitas orientación, puedes comunicarte directamente con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) mediante sus canales oficiales:

• Correo electrónico: dudasconstancias@oadprs.gob.mx

• Teléfono: 55 5128 4100

• Interior de la República: 800 215 1206

Consultar únicamente fuentes oficiales es la mejor forma de garantizar que el trámite sea válido y que tu información personal permanezca protegida.

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