Últimos días en Tlaxcala: el 31 de julio es la fecha límite y esto debes hacer para ahorrar 50% en multas y trámites

Cientos de familias, propietarios de inmuebles y comerciantes de la capital tlaxcalteca enfrentan una fecha límite que impacta directamente sus finanzas familiares antes de que termine julio, pues el Ayuntamiento de Tlaxcala pone en marcha un mecanismo de apoyo económico dirigido a quienes mantienen adeudos pendientes con el municipio.

El beneficio surge como respuesta a la necesidad de miles de contribuyentes que posponen sus obligaciones fiscales por meses por falta de recursos o de información oportuna. La convocatoria alcanza tanto a quienes deben la Manifestación Catastral como a comerciantes con licencias vencidas, aunque el tiempo para sumarse se reduce con cada día que pasa.

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¿Qué trámites y multas incluye el descuento del 50% en Tlaxcala?

El programa impulsado por el Ayuntamiento de Tlaxcala cubre tres frentes distintos de deuda municipal que suelen acumularse por años sin que el contribuyente lo note. La Manifestación Catastral encabeza la lista, junto con las sanciones derivadas de Licencias de Funcionamiento vencidas y las multas por Licencias de Tránsito pendientes.

Cada uno de estos conceptos representa una obligación distinta ante la Tesorería municipal, por lo que el descuento no aplica de forma automática a todos por igual. Familias con predios sin regularizar y negocios con papeles vencidos acceden al mismo beneficio económico, siempre que el trámite correspondiente se inicie antes del cierre de julio.

El director de Ingresos, Marco Antonio Lima López, precisa que la intención del municipio es evitar que estas deudas se conviertan en una carga mayor para la economía familiar o comercial. La dependencia insiste en que la regularización trae certeza jurídica sobre inmuebles y negocios, más allá del ahorro inmediato en la multa.

¿Cómo tramitar el descuento antes de que cierre el plazo en Tlaxcala?

El proceso para acceder al descuento no exige plataformas digitales ni intermediarios, solo acudir de forma presencial a las oficinas correspondientes del Ayuntamiento de Tlaxcala. Ahí, personal de la Dirección de Ingresos brinda asesoría personalizada a cada contribuyente, según el tipo de adeudo que necesite regularizar.

Las oficinas de Predial y Catastro atienden de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas, además de sábados de 9:00 a 12:30 horas para quienes no consiguen un horario entre semana. El área de Licencias de Funcionamiento, en cambio, opera en un horario distinto, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, por lo que conviene planificar la visita con tiempo.

El municipio no confirma si el plazo se extiende más allá del 31 de julio, por lo que la propia administración recomienda no esperar los últimos días para evitar filas o quedar fuera del beneficio. Quienes posponen el trámite hasta el cierre corren el riesgo de pagar el monto completo de la multa, sin el ahorro del 50 por ciento disponible por tiempo limitado.

Si tienes adeudos pendientes con el Ayuntamiento de Tlaxcala, el momento de resolverlos es antes de que termine julio, no después.

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