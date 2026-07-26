Pensión Bienestar en Nuevo León: el truco para cobrar tu dinero sin esperar en el banco

Ir al banco justo el día del depósito de la Pensión del Bienestar puede significar largas filas, cajeros saturados y más tiempo bajo las altas temperaturas de Nuevo León. Ante esto, existe una estrategia para evitar estos contratiempos y mantener seguro el dinero.

De acuerdo con Genaro Rodríguez Teniente, delegado de la dependencia en el estado, no es necesario retirar el dinero del apoyo justo en el día de depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta y no desaparece si se utiliza después.

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¿Es necesario retirar la pensión el día del depósito?

Según Rodríguez Teniente, la fecha asignada conforme a la primera letra del apellido únicamente indica el momento a partir del cual el dinero queda disponible. Una vez realizado el depósito, los recursos permanecen en la cuenta hasta que la persona decida utilizarlos.

Por lo tanto, no se pierden, no desaparecen ni se devuelven al Gobierno por dejarlos varios días en la tarjeta.

Para evitar las horas con mayor afluencia, las personas beneficiarias pueden:

Acudir al banco cualquier día posterior al depósito.

Retirar sólo una parte del apoyo.

Mantener el resto del dinero en la cuenta.

Consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar.

Pagar directamente con la tarjeta.

De acuerdo con el delegado, la aplicación del banco también puede ser de gran ayuda, ya que permite revisar el saldo y los movimientos sin trasladarse a una sucursal. En caso de dudas, robo o extravío, está disponible el número 800 900 2000.

¿Dónde se puede utilizar la Tarjeta del Bienestar?

El apoyo de la Pensión del Bienestar no tiene que retirarse completamente en efectivo. De acuerdo con información oficial de Programas para el Bienestar, la tarjeta puede utilizarse en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, entre ellos:

Supermercados

Farmacias

Tiendas de conveniencia

Restaurantes

Otros comercios que acepten pagos con tarjeta

También es posible retirar el dinero poco a poco en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar. En esta institución no se cobran comisiones por disponer del apoyo. No obstante, los cajeros de otros bancos pueden aplicar una tarifa definida por cada empresa.

¿Cómo evitar fraudes al utilizar un cajero?

Esperar otro día diferente a la fecha de depósito para retirar el dinero no sólo puede reducir las filas, sino que también permite realizar la operación con mayor calma o acudir acompañado por una persona de confianza.

Bienestar Nuevo León pidió tener precaución con desconocidos que se acercan a ofrecer ayuda en los cajeros, especialmente cuando notan que una persona tiene dificultades para realizar el retiro. En caso de necesitar orientación, se debe acudir únicamente con Servidores de la Nación debidamente identificados.

Para proteger la cuenta y el depósito se recomienda:

No compartir el NIP con nadie

No entregar la tarjeta a personas desconocidas

Cubrir el teclado al ingresar la contraseña

Cancelar la operación si alguien se acerca de manera sospechosa

Revisar que el cajero devuelva la tarjeta correcta

Pedir ayuda sólo a personal identificado o a una persona de confianza

Los Servidores de la Nación pueden explicar cómo utilizar el cajero, pero no deben pedir el NIP ni retirar el dinero en nombre del beneficiario.

¿Cuándo termina el pago de julio y agosto de 2026?

La dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto comenzó el lunes 6 de julio y terminará el miércoles 29, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Los montos bimestrales establecidos para 2026 son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos para la mayoría de sus beneficiarios

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