Un tropiezo y despilfarro más de Morena. El Banco del Bienestar ha vuelto a encender las críticas debido al uso de recursos públicos sin beneficios ni resultados claros.

Pese a la fuerte inversión en infraestructura y tecnología, esta institución bancaria presenta diversas fallas operativas que afectan a los miles de usuarios, en especial a los adultos mayores, que siguen enfrentando largas filas, retrasos y mala atención.

Informes oficiales y revisiones como las de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han señalado irregularidades relevantes, entre ellas más de 200 millones de pesos sin comprobar en software que ni siquiera fue instalado en cajeros, dentro de contratos otorgados sin licitación. De esto dio cuenta Azteca Noticias en octubre pasado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Esto se suma a un modelo que, lejos de fortalecerse, muestra debilidades financieras: Una reciente publicación del periódico El Universal, reveló que el banco reportó utilidades de apenas 7 millones de pesos el último año, una caída significativa frente a periodos anteriores.

Mientras el gasto en tecnología supera los 2 mil millones de pesos y el costo de traslado de efectivo a zonas remotas sigue en aumento, especialistas advierten que el Banco del Bienestar opera más como una simple dispersora de apoyos que como un banco sostenible. El problema, señalan, es que si el gasto continúa superando los ingresos, la carga termina trasladándose a los contribuyentes.

A esto se suma un incremento importante en quejas: más de 65 mil reclamaciones en un año, con alzas en fraudes y posibles robos de identidad, además de montos reclamados que ya superan los 300 millones de pesos.

El Banco del Bienestar ha desmotrado ser un proyecto que deja dudas sobre su viabilidad y refuerza la percepción de una inversión costosa con beneficios limitados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.