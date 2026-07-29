Toluca da 50% de descuento en la conexión de agua potable para hogares sin servicio formal: el beneficio cierra el 31 de julio y aplica solo para estas tarifas

El Ayuntamiento de Edomex confirma la vigencia de una bonificación clave para las familias sin servicio formal. Toluca reduce a la mitad el costo de conexión de agua potable, drenaje y alcantarillado de uso doméstico, y el trámite solo aplica a inmuebles con tarifa de interés social y popular “A”.

La medida, contenida en el comunicado municipal 787/2026, cierra el viernes 31 de julio de 2026. Las familias interesadas cuentan con los últimos días para acercarse al Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) y evitar quedar fuera del beneficio.

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¿Quién puede obtener el 50% de descuento en agua y drenaje en Toluca?

De acuerdo con el comunicado municipal 787/2026, el beneficio aplica de forma exclusiva a inmuebles de uso doméstico clasificados bajo la tarifa de interés social y popular “A”. Toluca excluye del descuento a los predios con uso comercial, industrial o con otra clasificación tarifaria vigente en el municipio.

El objetivo declarado por el Ayuntamiento es facilitar que más familias contraten o regularicen sus conexiones a los servicios básicos. La medida busca además reducir el costo del trámite para los hogares sin servicio formal de agua.

El Cabildo de Toluca aprobó la bonificación el 12 de junio, durante la Décima Sesión Extraordinaria, a propuesta del presidente municipal Ricardo Moreno. Desde entonces, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca opera la campaña bajo los lineamientos vigentes del OAyST.

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¿Hasta cuándo y dónde solicitar el descuento en Toluca?

La campaña señalada en el comunicado 787/2026 estará vigente hasta el viernes 31 de julio de 2026. Toluca abrió el descuento desde el 15 de junio, por lo que los interesados cuentan con una ventana breve para completar el trámite completo.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben verificar primero que su inmueble tenga la clasificación tarifaria correspondiente. El trámite se realiza directamente ante el organismo encargado, el Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST).

Toluca habilita distintos canales de atención para quienes buscan concretar el descuento antes de la fecha límite. Estas son las opciones disponibles para solicitarlo:

Oficinas de atención y cobro en avenida Primero de Mayo No. 1707 Oriente, Toluca

Línea telefónica 722 275 5700 del OAyST para orientación previa

Verificación de la tarifa “interés social y popular A” antes de acudir

Trámite y pago del descuento antes del 31 de julio de 2026

¿Qué incluye la bonificación en Toluca?

El descuento cubre exclusivamente los derechos de conexión de agua potable, drenaje y alcantarillado para uso doméstico. Toluca no extiende el beneficio a conceptos como recargos acumulados, suministro mensual o condonaciones de otros ejercicios.

El Ayuntamiento impulsó otras campañas de descuentos y condonaciones en meses recientes, con porcentajes y plazos distintos a los de esta bonificación. Por ello, conviene que los usuarios confirmen la vigencia exacta de cada beneficio antes de iniciar el trámite.

El Cabildo definió esta bonificación como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de agua potable entre hogares sin conexión formal. Toluca mantiene la campaña activa mientras el OAyST atiende las solicitudes recibidas hasta el cierre de julio.

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