Infonavit: así puedes consultar si tu crédito ya fue congelado y qué beneficios tienes en agosto 2026

Si tienes un crédito Infonavit en Veces Salario Mínimo otorgado antes de 2013, puedes consultar si tu saldo y mensualidad fueron congelados. La medida se aplicó de manera automática a los financiamientos incluidos, por lo que no fue necesario registrarse ni presentar documentos.

De acuerdo con el Gobierno de México, el congelamiento comenzó el 11 de noviembre de 2024 y alcanzó a dos millones de créditos. Con este ajuste, el saldo y la mensualidad dejan de aumentar por las actualizaciones anuales. Sin embargo, la deuda continúa vigente y los pagos deben cubrirse conforme a las nuevas condiciones del financiamiento.

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¿Cómo revisar las condiciones actuales de tu crédito Infonavit?

Para comprobar si el saldo y la mensualidad dejaron de aumentar, se puede ingresar a Mi Cuenta Infonavit y seguir estos pasos:

Abrir el apartado Mi Crédito

Seleccionar Saldos y Movimientos

Entrar en Mis movimientos y estados de cuenta

Revisar la mensualidad vigente y el importe actual de la deuda

Comparar la información con estados de cuenta anteriores

De acuerdo con el Infonavit, esta sección permite consultar el saldo pendiente, los pagos realizados, los intereses y la cantidad que debe cubrirse cada mes. Sin embargo, si la información no permite identificar con claridad si el crédito recibió el congelamiento, se debe solicitar orientación mediante Infonatel o acudir a un Centro de Servicio Infonavit.

¿Qué beneficios tiene el congelamiento del crédito?

De acuerdo con el instituto el principal objetivo del congelamiento es impedir que el saldo y la mensualidad continúen aumentando por las actualizaciones de los créditos en Veces Salario Mínimo. De esta manera, las personas beneficiadas tienen mayor certeza sobre la cantidad que deberán pagar.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Evitar nuevos incrementos en el saldo

Mantener la mensualidad sin nuevas actualizaciones

Frenar el crecimiento de la deuda por inflación

Recibir beneficios adicionales

Una reducción en la tasa de interés

Una mensualidad más baja

Desde noviembre de 2024, congelamos los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos otorgados antes de 2013, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.



Además, a la fecha casi 500 mil personas acreditadas han obtenido beneficios adicionales como parte de este… pic.twitter.com/YLdL13MkXP — Infonavit (@Infonavit) February 3, 2025

Según el Informe Anual de Actividades 2024 del Infonavit, más de 43 mil financiamientos congelados también recibieron quitas o reducciones en el factor de pago. Sin embargo, estos apoyos no son iguales para todas las personas, pues dependen de las características de cada crédito.

Por otra parte, las personas con créditos hipotecarios contratados antes de mayo de 2021 pueden entrar a la consulta oficial de Infonavit Solución Integral para verificar si recibieron beneficios adicionales o cambios en las condiciones de su financiamiento.

¿Qué relación tiene con Infonavit Solución Integral?

Infonavit Solución Integral es un esquema más amplio que mejora automáticamente las condiciones de determinados créditos hipotecarios contratados antes de mayo de 2021. Por ello, no todos los financiamientos incluidos en este programa forman parte del congelamiento original.

De acuerdo con el Instituto, Solución Integral puede aplicar los siguientes beneficios:

Mantener fija la mensualidad

Ajustar la tasa de interés según el nivel de ingreso

Aplicar las aportaciones del empleador al capital

Revisar por separado los financiamientos de un crédito conyugal

Liquidar completamente la deuda en casos específicos

La liquidación puede aplicarse cuando la persona ya pagó al menos 2.7 veces el monto original del crédito, sin contar seguros ni comisiones. En cambio, cuando todavía no alcanza esa cantidad, el Instituto puede mantener fija la mensualidad, ajustar la tasa de interés y abonar al capital las aportaciones patronales.

Cuando existe una relación laboral vigente, Solución Integral también permite que las aportaciones realizadas por el empleador se abonen al capital para ayudar a reducir la deuda. Estas aportaciones equivalen al 5% del salario diario integrado y no deben descontarse del sueldo del trabajador. Sin embargo, si existen pagos atrasados, como intereses generados que no fueron cubiertos, el dinero puede utilizarse primero para pagar esos adeudos.

Si el beneficio no aparece o existen dudas sobre el saldo, se puede llamar a Infonatel al 55 9171 5050, desde la Ciudad de México, o al 800 008 3900, desde cualquier parte del país. También es posible acudir al Centro de Servicio Infonavit más cercano.

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