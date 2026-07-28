Adiós al engomado amarillo en Edomex: tienes hasta el 31 de agosto 2026 para verificar y evitar una multa de hasta 4,105 pesos

El Estado de México arranca el segundo semestre del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y convoca primero a los autos con engomado amarillo y placas terminación 5 o 6, un grupo que debe presentarse en los verificentros autorizados antes de que termine el bimestre asignado.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México advierte que quien no obtiene el holograma correspondiente dentro del plazo enfrenta una sanción económica que aumenta según el tiempo de retraso, con base en el marco legal vigente del estado.

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¿Cuánto pagarás si no verificas tu auto a tiempo en el Estado de México?

El Código para la Biodiversidad del Estado de México fija la sanción en un rango de 30 a 35 veces el valor de la UMA. Con la UMA 2026 en 117.31 pesos, el monto va de 3,519 a 4,105 pesos por incumplir el plazo de verificación vehicular en Edomex.

Si el auto sigue sin aprobar 30 días después de pagar esa multa, la sanción escala todavía más. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que la infracción puede llegar hasta 80 UMA, unos 9,384 pesos, para quien reincide en la omisión.

La forma de evitar el cobro es simple pero tiene fecha límite. El conductor debe agendar cita en un verificentro autorizado dentro de su bimestre y presentar tarjeta de circulación vigente antes de que el plazo se cierre.

La multa por no verificar a tiempo va de 3,519 a 4,105 pesos en el Estado de México. (Gobierno Edomex)

¿Cuándo vence el plazo de verificación para el engomado amarillo en el Estado de México?

El programa bimestral asigna julio y agosto a los autos con placas terminación 5 o 6 en el Estado de México. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible fija el 31 dede agosto como fecha límite para presentar el vehículo en un verificentro autorizado.

Después de este grupo, el calendario continúa con el engomado rosa, terminación 7 u 8, en agosto y septiembre. El esquema se repite cada dos meses hasta cubrir los diez dígitos de placa, con el fin de distribuir la demanda en los centros de servicio durante el semestre.

Quien no completa el trámite dentro del bimestre correspondiente cae en verificación extemporánea. A partir de ahí, aplica directo la multa prevista en el artículo 2.265 del Código para la Biodiversidad del Estado de México.

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