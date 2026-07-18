Edomex multa con más de 3 mil pesos a los automovilistas que no verifiquen en su periodo asignado del segundo semestre: revisa cuándo te toca para evitarla

Circular con el vehículo en regla evita más de un dolor de cabeza para los automovilistas del Edomex. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México publica el nuevo calendario que marca cuándo corresponde verificar cada unidad según el color del engomado y el número final de placa.

El trámite aplica para los 125 municipios de la entidad y divide a los conductores en cinco grupos según el engomado que porten. Quienes ignoren su fecha asignada se exponen a un cobro adicional que crece si la unidad circula sin el holograma correspondiente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo debo verificar mi vehículo en el Estado de México durante el segundo semestre?

El calendario de verificación vehicular divide a los mexiquenses en cinco bloques que dependen del color de su engomado. Cada bloque cuenta con dos meses para acudir a un verificentro autorizado y completar el trámite sin recargos.

Engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6: julio y agosto

Engomado rosa, terminación de placas 7 u 8: agosto y septiembre

Engomado rojo, terminación de placas 3 o 4: septiembre y octubre

Engomado verde, terminación de placas 1 o 2: octubre y noviembre

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: noviembre y diciembre

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible recomienda agendar una cita antes de acudir, ya que el sistema exige turno previo en cada verificentro.

Circular sin holograma en el Edomex cuesta 2 mil 346 pesos adicionales. (Yael Toribio | adn Noticias)

¿Cómo pagar la multa por verificación extemporánea en el Estado de México?

Los automovilistas que dejan pasar su fecha asignada pueden regularizar su situación mediante el pago de la multa correspondiente. El trámite se realiza en el portal de servicios al contribuyente del Estado de México, donde se genera la línea de captura.

Para generar la línea de captura, el sistema solicita los siguientes datos:

RFC y CURP del propietario

Nombre completo del titular

Marca, modelo y serie del vehículo

Número de placas de circulación

El pago se cubre en línea con tarjeta bancaria o de forma presencial en bancos autorizados. Circular sin el holograma vigente implica un riesgo adicional para el conductor, ya que la autoridad puede imponer una multa de 20 UMA, equivalente a 2 mil 346 pesos, además de la retención de la unidad en el corralón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.